Bakalland ma to, czego brakuje Purelli? "Mogą być znaczącym graczem w Europie"

Według mnie wraz z tą transakcją startuje dynamiczny proces tworzenia europejskiej marki prozdrowotnej o polskich korzeniach - komentuje połączenie Bakallandu i Purelli Michał Siwek, dyrektor Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri w Banku BNP Paribas

Michał Siwek, dyrektor Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri w Banku BNP Paribas o planach Bakallandu. fot. mat. pras./PTWP

Bakalland ma to, czego brakuje Purelli?

Michał Siwek, dyrektor Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri w Banku BNP Paribas mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że z czysto biznesowego i strategicznego punktu widzenia połączenie Bakallandu z Purellą ma ogromny sens.

- Bakalland ma to, czego brakuje Purelli a co jest kluczowe przy skalowaniu biznesu w sektorze spożywczym, szczególnie przetwórczym – świetne siły sprzedażowe i dobre pokrycie sieci dystrybucji, konsekwentnie budowane na przestrzeni minionych lat. Z drugiej strony Purella pokazała naprawdę imponujące jak na staż firmy osiągnięcia we wdrażaniu innowacji produktowych oraz sporą skuteczność marketingową. Jeśli zgodnie z zapowiedziami Bakalland wzmocni elektroniczne kanały sprzedaży, to mamy serię przesłanek, które zwiastują sukces.

Jaki plan na Bakalland mają Marian Owerko i Rafał Brzoska?

Ekspert zwraca uwagę, że ryzyka oczywiście istnieją, jak przy każdej transakcji M&A.

- Chodzi mi np. o efektywność integracji po transakcji. W przypadku fuzji czy przejęć sukces nie jest oczywisty, to są zawsze złożone projekty. Sądzę jednak, że menedżerowie tej klasy co Marian Owerko i Rafał Brzoska zarządzą tym procesem bezbłędnie. Obaj panowie są wytrawnymi graczami, a też grają w otoczeniu, które im sprzyja, bo popularność zamienników mięsa, w które Bakalland chce wejść, rośnie w zawrotnym tempie. Jak kilka dni temu podała GfK Polonia, w 2021 r. rynek zamienników mięsa się podwoił a nabiału wzrósł o 40%. W skali europejskiej dynamiki również są dwucyfrowe a w 2020 rynek był warty 3,6 miliarda euro - wskazuje.

Bakalland i Purella budują europejską markę

Michał Siwek ocenia, że długoterminowo niesprzyjająca, choć oczywiście nie tylko dla Bakallandu i Purelli, będzie na pewno inflacja, ograniczająca możliwości zakupowe nabywców w niektórych kategoriach produktowych.

- Z drugiej jednak strony, w konkretnych grupach docelowych popyt na żywność prozdrowotną jest dosyć sztywny. Trzeba też patrzeć na to połączenie tak, jak patrzą na nie Marian Owerko i Rafał Brzoska – w perspektywie międzynarodowej. Biorąc pod uwagę rynek, firmę oraz znając dossier obu zarządzających to są realne ambicje. Według mnie wraz tą transakcją startuje dynamiczny proces tworzenia europejskiej marki prozdrowotnej o polskich korzeniach - podsumowuje.

Jak informowaliśmy w tekście Bakalland i Purella łączą siły. W planach nowości i ekspansja, akcjonariusze Bakalland SA oraz wspólnicy Purella Sp. z o.o. podpisali umowę inwestycyjną, której celem jest połączenie obu spółek i stworzenie grupy będącej liderem segmentu żywności prozdrowotnej w Polsce i znaczącym graczem w Europie.

