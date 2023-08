Nowości w linii batonów BA! to głównie orzechy podane w nowych połączeniach. Produkty składają się wyłącznie z orzechów, ziaren i łączącego je naturalnego miodu.

Wprowadzone do sprzedaży w sierpniu br. smaki to:

- Bazą dla naszych produktów jest zdrowie. Orzechowe batony BA! wpisują się w trend tzw. czystej etykiety i są nie tylko zbilansowaną, ale i pyszną przekąską. Zbliża się pierwszy dzwonek – chcemy, żeby nasze produkty trafiły do plecaków uczniów i studentów, bo podczas aktywnego dnia należy pamiętać o odpowiednim odżywianiu, które bezpośrednio przekłada się na kondycję umysłową, a przez to nasze wyniki i samopoczucie. To główne przesłanie kampanii „OdkryJESZ”, którą właśnie prowadzimy i którą wspieramy premierę nowych smaków. Przekaz kierujemy też do aktywnych dorosłych, którzy muszą sprostać najróżniejszym wyzwaniom i obowiązkom

- mówi Artur Gajewski, Dyrektor ds. Marketingu, R&D i Jakości w FoodWell.