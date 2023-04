Tornellon Investments chce ogłosić wezwanie na 10 milionów (10.007.886) akcji Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów. Cena, po jakiej wzywający zamierza nabywać akcje yo 3,09 zł - poinformowało pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie mBanku.

Tornellon Investments chce ogłosić wezwanie na 10 milionów akcji Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów

Jak podała spółka ZPC Otmuchów w komunikacie, wyniku wezwania, wskutek nabycia wszystkich wyżej wymienionych akcji, Wzywający zamierza osiągnąć 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ZPC Otmuchów SA

Tornellon Investments to podmiot zależny wobec spółki Kervan International, która należy z kolei do tureckiej firmy Kervan Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi.



W maju 2021 r. ZPC Otmuchów informował, że Warsaw Equity Management i Xarus Holdings zawarły z Kervan Gida Sanayi Ticaret Anonim Şirketi oraz jego nowo powołanym celowym podmiotem zależnym przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki celowej, do której przed finalizacją transakcji mają w formie aportu zostać wniesione wszystkie posiadane przez WEM i Xarus akcje spółki ZPC Otmuchów, a także potencjalnie posiadane akcje przez podmioty powiązane osobowo z WEM, jednak nie więcej niż 66 proc. akcji.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl