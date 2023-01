Rok 2022 przyniósł branży słodyczy wiele zmian. Przede wszystkim, zanotowaliśmy w Polsce ogromny skok sprzedaży – o 16 proc. w porównaniu z 2021 r., co było spowodowane zniesionymi obostrzeniami pandemicznymi oraz masową migracją z Ukrainy – mówi Katarzyna Kowalczyk, kierownik grupy marek w firmie Wedel.

W 2022 roku Wedel zwiększył sprzedaż o 16 proc. /fot. fb/fabrykawedel

Miliony nowych konsumentów

Ponad 3 miliony osób zasiliło rynek konsumencki w Polsce, istotnie wpływając na ostateczny wynik sprzedaży pod koniec roku.

Jednocześnie mierzymy się z niełatwą sytuacją gospodarczą związaną m.in. z rosnącą inflacją, co silnie warunkuje nastroje konsumentów w Polsce. Według badań GfK, w naszym kraju ok. 60% kupujących wyroby cukiernicze rozważa ograniczenie ich ilości lub całkowitą rezygnację z zakupu.

Wierzymy jednak, że to właśnie słodycze są jedną z najszybszych i stosunkowo najtańszych form dostarczania konsumentom drobnych, codziennych przyjemności. Dlatego tak ważne, nie tylko dla Wedla, ale i pozostałych marek, będzie utrzymanie statusu firm dostarczających jak najwyższą jakość produktów, żeby pozostać w wachlarzu wyborów zakupowych konsumenta - mówi Katarzyna Kowalczyk.

Świąteczny pik sprzedaży

Jak wynika z opracowania globalnej agencji badawczej Mintel i firmy Wedel, w Święta konsumenci chcą odpocząć od stałego utrzymywania budżetu w ryzach, a wydatki usprawiedliwiają faktem, że w skali całego roku Boże Narodzenie, to najbardziej wyjątkowy czas celebracji. Nie od dziś wiadomo, że Boże Narodzenie to okres najwyższej sprzedaży słodyczy w ciągu roku.

Wnioski z analizy Mintel wskazują, że czekolady, ciastka i inne słodycze stanowią około 50% wszystkich sezonowych, świątecznych nowości produktowych – potwierdzają to także nasze obserwacje w ślad za którymi co roku tworzymy wyjątkową ofertę produktową. Z kolei – co również wynika z raportu Mintel – w okresie świątecznym, wśród słodkich nowości, produkty markowe znacznie przeważają nad markami własnymi, w kategorii czekolad stanowiąc aż 83%, co dodatkowo pozycjonuje Wedla w czołówce wybieranych na sklepowej półce świątecznych słodkości.

Wedel oczekuje spowolnienia

Zupełnie nowym wyzwaniem w tym roku było przygotowanie oferty produktów, które zdobią kultowe Minionki. Pojawiły się one tam za sprawą współpracy pomiędzy E.Wedel, a Minionkami.

W 2022 r. dalej rozwijaliśmy również naszą nową kategorię, czyli lody. Sprzedaż marki Wedel OH! wzrosła o 103%. Zakładamy, że w 2023 r. kategoria słodyczy spowolni swoją dynamikę wolumenową do poziomu bliskiemu zeru, natomiast w tempie jednocyfrowym będzie wzrastać wartościowo. Wynika to m.in. z annualizacji dużych wzrostów z 2022 r. oraz pełnej wyzwań sytuacji ekonomicznej - dodaje Katarzyna Kowalczyk

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl