Słodkie bułeczki w charakterystycznym, rzucającym się w oczy opakowaniu. Bezglutenowa marka INCOLA wprowadziła właśnie na rynek nowy produkt przygotowany nie tylko dla osób na diecie bezglutenowej. To pomysł na szybki i prosty posiłek.

Nowość w świecie przekąsek bezglutenowych

Marka Incola znana jest z innowacyjnych i smacznych rozwiązań w dziedzinie żywienia. Od ponad 10 lat oferuje bezglutenowe pieczywo, makarony, mąki jednorodne i mixy do samodzielnego wypieku oraz słodkie i słone przekąski. Teraz ofert ta powiększa się o nową, słodką propozycję, czyli Bułeczkę. To wyjątkowe połączenie smaku i wyglądu, czyli produkt, który z pewnością przyciągnie uwagę klientów.

Zjedz do kawy – zabierz do zabawy!

Bułeczka to nie tylko produkt bezglutenowy, to po prostu pyszny produkt, który sprawdza się jako szybkie śniadanie lub przekąska w ciągu dnia. Delikatny, karmelowy smak doskonale komponuje się z kawą. Bułeczkę można zabrać do pracy lub zapakować dziecku do szkoły, produkt sprawdzi się także w czasie wyjazdu czy aktywności na świeżym powietrzu. Nie wymaga specjalnych przygotowań. Wystarczy otworzyć opakowanie i jeść. To szybki i prosty posiłek, w dowolnym miejscu.

Wyjątkowe opakowanie, które przyciąga uwagę

Bułeczka marki Incola przyciąga wzrok. Charakterystyczne opakowanie wyróżnia się na półce. Intensywny kolor zachęca, by wybrać właśnie ten produkt spośród dostępnego na półce asortymentu. Nowoczesny design kierowany jest do aktywnych i ceniących jakość konsumentów. Równocześnie opakowanie jest proste i doskonale prezentuje sam produkt. Dzięki temu klient wie czego się spodziewać i widzi co kupuje.

Bezglutenowe, bez pszenicy i bez soi!

Marka Incola znana jest osobom chorującym na celiakię, z nietolerancją glutenu oraz z alergiami pokarmowymi. Incola ma w swojej ofercie także produkty bez mleka, laktozy czy jaj. Bułeczka podobnie jak pozostałe produkty jest bez glutenu, co potwierdza certyfikat „przekreślonego kłosa” Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Receptura jest wolna od pszenicy i soi. Bułeczka jest również odpowiednia dla wegetarian. Ale tak naprawdę każdy może delektować się tym słodkim produktem.

Zostań naszym partnerem!

Zamów już dziś Bułeczkę marki Incola i zaoferuj swoim klientom wyjątkowy smak, który przypadnie im do gustu. Bułeczka to nie tylko pyszna przekąska, to także styl, jakość i wygoda. Dołącz do grona partnerów biznesowych i wprowadź do swojej oferty ten wyjątkowy produkt bezglutenowy.

Zachęcamy do kontaktu z Działem Handlowym firmy GFS Poland, która jest właścicielem marki Incola.

www.incola.com.pl