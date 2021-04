Biedronka: wykupiono cały zapas lodów Ekipa w ciągu jednego dnia

Reakcja klientów była natychmiastowa, pierwszy stawił się przy kasie w czwartek 20 minut po północy w sklepie sieci Biedronka w Krakowie przy ul. Glogera.

Średnio klienci Biedronki na jednym paragonie kupowali 6 lodów, a pojedynczy lód był sprzedany średnio raz na 16 sekund (dane na podstawie paragonów zawierających ten produkt). Rekord sprzedaży padł w Warszawie przy ul. Bartyckiej. W czwartek 22.04 sprzedało się tu łącznie aż 230 sztuk kultowego smakołyku.



- Nasze bardzo dobre relacje z dostawcami pozwoliły nam w szybki sposób zaoferować produkt, który jest bardzo poszukiwany. Popularność tego produktu to fenomen, który wyznacza nowe trendy w sposobie promocji i wprowadzania nowych produktów na rynek. Biedronka obserwuje wszelkie nowości, by zawsze oferować klientom to, czego akurat najbardziej poszukują - mówi Paweł Kolarski, dyrektor kategorii w sieci Biedronka

Ponad trzy czwarte przygotowanego asortymentu owocowych sorbetów w polewie o smaku gumy balonowej ze „strzelającymi dodatkami” dostępnych w wybranych placówkach sieci Biedronka na terenie Polski została sprzedana już pierwszego dnia.