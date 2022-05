Biedronka: chipsy Lay’s zniknęły z półek. Negocjacje z producentem trwają już pół roku

Dlaczego Biedronka wycofała chipsy Lay's? Na początku 2022 r. z półek popularnego dyskontu zniknęły chipsy i krakersy znanej marki. Jak się okazuje, nie jest wcale przesądzone, że przekąski popularnego brandu koncernu PepsiCo powrócą do Biedronki. Negocjajcje trwają juz ponad pół roku.

Autor: AK

Data: 16-05-2022, 11:50

Chipsy Lay's od początku 2022 roku są niedostępne w sieci Biedronka/ fot. AK

Biedronka kontra Lay's

Jak potwierdziła w rozmowie z Portalem Spożywczym Biedronka, klienci nie znajdą już Lay’sów na półce. To efekt renegocjacji warunków współpracy, które trwają od końca ubiegłego roku. W tym czasie asortyment z gamy PepsiCo był dostępny jedynie w wybranych sklepach, a po nowym roku i szale przekąskowych zakupów na sylwestra po prostu się wyprzedał.

Chipsy Lay’s wrócą do Biedronki, kiedy obydwie firmy dojdą do kompromisu związanego z warunkami współpracy, czyli mówiąc wprost – z cenami. Obecnie Biedronka promuje swoje produkty marki własnej Top Chips, dostępne są także marki Crunchips, Monster Munch, Wiejskie Ziemniaczki z gamy marki Lorenz oraz Przysnacki i Pringles należące do Kellogg’s.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

"Do czasu zakończenia trwających negocjacji pomiędzy siecią Biedronka a naszym partnerem Frito Lay Poland sp. z o.o. nie komentujemy ich wyniku. Obecnie prowadzone są rozmowy dotyczące warunków handlowych współpracy" - poinformowała naszą redakcję sieć Biedronka. Wygląda więc na to, że trwające ponad pół roku negocjacje nie doprowadziły do konsensusu.

W tym samym czasie sieć zacieśniła współpracę z firmą Lorenz, która mimo wojny otworzyła nowe linie produkcyjne w Rosji i nie zamierza wstrzymywać tam swojej działalności, choć poinformowała, że wstrzymuje dalsze inwestycje.

Chipsy Lay's znikają z półek nie tylko w Biedronce

Nie tylko Biedronka toczy teraz długie negocjacje z PepsiCo. Holenderski supermarket internetowy Picnic również wycofał z początkiem roku chipsy Lay’s ze swojego asortymentu, bo nie mógł dojść do porozumienia w zakresie cen produktów. Piknic zaopatruje się w towary wspólnie z niemiecką siecią Edeka. Ta sieć wycofała ze swoich sklepów wszystkie produkty PepsiCo już w grudniu, kiedy producent domagał się podniesienia cen za swoje wyroby.

Chociaż w czasie pandemii Polacy kupowali znacznie mniej artykułów impulsowych, to sprzedaż chipsów szybko wróciła do stałego poziomu. Pomogły w tym np. mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Ale według danych NielsenIQ grupa kategorii przekąskowych już w marcu 2021 roku zanotowała wzrost wartości o 0,6 proc. w porównaniu z marcem 2020 roku. Powoli i skutecznie sprzedaż słonych przekąsek odbudowywała się wraz z tym, jak uczniowie wracali do szkół, a pracownicy do biur.

Co ciekawe, w 2021 roku największą dynamikę wzrostu zanotowano w kategorii nachosów. Wartość ich sprzedaży wzrosła w 2021 roku w porównaniu z rokiem poprzednim o ok. 18 proc.