Biedronka: lody Ekipa w promocji na rozpoczęcie wakacji

25 czerwca lody Ekipa pojawiają się w ofercie Biedronki w promocyjnej cenie z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji.

Autor: pp

Data: 25-06-2021, 09:59

Lody Ekipa w promocji w Biedronce; fot.facebook.com/BiedronkaCodziennie

W Biedronkach w całej Polsce pojawi się nowa dostawa lodów Ekipa, które będą sprzedawane w promocyjnej cenie - 1,99 zł za sztukę Ekipa XL 65 ml. Dostępne są dwa smaki: sorbet truskawkowy w polewie z gumy balonowej z cukrem strzelającym oraz sorbet cytrynowy w polewie z gumy balonowej z cukrem strzelającym.

Lody Ekipa - zasady promocji w Biedronce

Cena promocyjna obowiązuje z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny to 5 opakowań na kartę. Oferta jest ważna od 25 do 27 czerwca lub do wyczerpania zapasów.

