Biedronka zachęca, by "wybiegać" chipsy. Czy to dobry pomysł?

Z opakowań chipsów marki własnej Biedronki dowiemy się, jak długo musimy biegać, by spalić zawarte w nich kalorie. O ocenę najnowszego pomysłu sieci poprosiliśmy właścicielkę serwisu Czytaj Skład.

Autor: AT

Data: 16-02-2022, 13:28

Nawet biegacze nie powinni objadać się chipsami. fot. mat. pras/unsplash

Biedronka z nowym oznaczeniem prozdrowotnym

Biedronka wprowadza nowe, dodatkowe oznaczenia na wybranych produktach marki własnej TOP. Informowaliśmy o tym w tekście „Wybiegaj to!” – nowe oznaczenia na produktach marki własnej Biedronki

Chipsy ziemniaczane o smaku karkówki z grilla, karbowane o smaku grillowanych warzyw oraz chrupki z soczewicy o smaku paprykowym i kwaśnej śmietany z cebulą to pierwsze produkty marki własnej sieci, na których opakowaniach pojawią się informacje ile czasu należy wykonywać daną aktywność fizyczną, by spalić ilości kalorii spożytą w ramach porcji produktu. Dzieje się to poprzez zastosowanie oznaczenia PACE.

PACE (z ang. physical activity calorie equivalent) to miary aktywności fizycznej, które informują o czasie wykonywanej aktywności fizycznej niezbędnym do spalenia określonej liczby kalorii. Ikony „Wybiegaj to!” będą umieszczane na tyle etykiety produktów marki własnej sieci Biedronka - Top.

Czytaj Skład o najnowszym pomyśle Biedronki

Katarzyna Rada, właścicielka i pomysłodawczyni serwisu czytajsklad.com wskazuje w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że każdy rodzaj zachęcania do podjęcia aktywności fizycznej jest dobry.

- Szczególnie w momencie zakupu przekąsek, jak chipsy, chrupki czy krakersy, które nie mają wysokich wartości odżywczych, a zawierają sporo kalorii, są wysoko przetworzone i często smażone w głębokim tłuszczu - dodaje.

Rada zwraca uwagę, że podnoszenie świadomości ile aktywności potrzeba, żeby spalić spożyte kalorie, jest szczególnie ważne dla osób prowadzących siedzący tryb życia, dla których znak "Wybiegaj to" powinien być sygnałem - nie ćwiczę, mało się ruszam - nie jem chipsów.

Biegasz? I tak nie powinieneś jeść dużo chipsów

- Natomiast warto pamiętać, że jest to oznaczenie odnoszące się wyłącznie do kaloryczności produktu. Pokazuje tylko przełożenie - zjedzone kalorie i przybliżony czas określonej aktywności, biegania w tym wypadku, potrzebny do spalenia tej energii - dodaje.

Właścicielka Czytaj Skład przyznaje jednak, że oznaczenie w żadnej mierze nie dotyka tak istotnych kwestii jak jakość i różnorodność nabywanej żywności.

- Warto wspomnieć tu choćby o nowej piramidzie żywienia, którą sieci handlowe mogłyby umieszczać na przykład na wózkach zakupowych. W kontekście oznaczenia przekąsek "Wybiegaj to", należy podkreślać, że prowadzenie aktywnego trybu życia, uprawianie sportów, nie powinno stanowić pretekstu do częstego sięgania po tego typu żywność, a racjonalna dieta to co coś znacznie więcej niż wiedza, ile trzeba biegać, żeby spalić pączka - podsumowuje Katarzyna Rada.