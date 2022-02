Blikle: Do tłustego czwartku szykujemy się już od listopada

Tłusty czwartek dla marki Blikle to duże święto, dlatego pierwsze przygotowania rozpoczynamy już w listopadzie - mówi Monika Kulczyńska, dyrektor generalny Cukierni A.Blikle.

Autor: Anna Wrona

Data: 23-02-2022, 10:49

W tym roku nowością Blikle jest pączek oblany białą czekoladą z nadzieniem mascarpone, dodatkowo karmel z solą morską oraz konfitura ze śliwek; fot. mat. pras.

Tłusty Czwartek w Blikle

Portalspozywczy.pl: Kiedy zaczynają się przygotowania do Tłustego Czwartku w Blikle?

Monika Kulczyńska, Dyrektor Generalny Cukierni A.Blikle: Tłusty czwartek dla marki Blikle to duże święto, dlatego pierwsze przygotowania rozpoczynamy już w listopadzie. Nasze cukiernie to przede wszystkim zespół z którym ustalamy konkretne kroki, a na takie partnerskie ustalenia potrzebny jest czas.

Proces przygotowań jest złożony, począwszy od określenia smaków, które będą nowością na naszej półce, prób technologicznych, przez wdrażanie materiałów i akcji marketingowych. Dalej mamy zakupy surowca, logistykę i oczywiście bezpośredni kontakt z współpracownikami oraz gośćmi już w cukierniach.

Wiele zamówień w dobie pandemii przyjmujemy z dostawą do domu, co również wpływa na poszerzenie przygotowań o kwestię dystrybucji. Każdy czeka na pączka rano, więc taka dostawa to duże wyzwanie.

Ten rok był wyjątkowo trudny, jeśli chodzi o planowanie, ponieważ w styczniu zaczęto odnotowywać wzrosty zachorowań, co automatycznie przekłada się zarówno na funkcjonowanie naszych klientów, jak i samych lokalizacji oraz produkcji. Nie mogliśmy też przewidzieć, jak ostatecznie pandemia będzie wpływała na potencjalne ograniczenia, w związku z czym firma musiała przygotować się na różne scenariusze i sięgać na bieżąco pod najbardziej adekwatny do sytuacji.

Szczególny nacisk kładliśmy na zabezpieczenie pracowników, to dzięki wyszkolonym ludziom udaje się zrealizować wyniki, a każda nieobecność i ewentualne kwarantanny z kontaktu są dla nas ciosem, na który przy dość niewielkim zespole nie możemy sobie pozwolić.

Możemy już dziś powiedzieć, że udało się te przygotowania w pełni zrealizować i czekamy na naszych gości w cukierniach.

Sprzedaż pączków w Tłusty Czwartek

Jak wyglądała sprzedaż pączków w ubiegłym roku, a jak szacujecie sprzedaż w tym roku? Czy co roku macie jakieś konkretne lokale z rekordem sprzedaży i najdłuższych kolejek?

W roku ubiegłym, pomimo że luty był jednym z nielicznych miesięcy, gdzie funkcjonowaliśmy w miarę normalnie, odnotowaliśmy spadek sprzedaży na poziomie 20% . Wpływ na tę sytuację cały oczywiście zamknięcia jeszcze w styczniu wszystkich lokali w galeriach, a co za tym idzie brak możliwości odpowiedniego przygotowania i informacji. Dodatkowo, wiele biur, z którymi współpracujemy, funkcjonowała w tym czasie zdalnie, co automatycznie przekładało się na zamówienia. Warto też wspomnieć, że cała gastronomia od listopada 2020 r do maja 2021r to zakaz funkcjonowania z opcją na miejscu. Dla nas to też był ogromny cios. Jeśli chodzi o cały ubiegły rok, to spadek sprzedaży był znaczący i bardzo bolesny, a straty zaczęliśmy odrabiać dopiero w drugiej połowie roku.

Na tę chwilę udaje się uzyskać wyniki zbliżone do czasu sprzed pandemii, zakładamy zatem, że taki też będzie sam Tłusty Czwartek.

Jeśli chodzi o kolejki, to w ten dzień są one wszędzie, największe oczywiście na Nowym Świecie, ale też w galeriach i tu najliczniej nasi goście odwiedzają Westfield Arkadia oraz Sadyba Best Mall. Ze względu na usytuowanie naszych lokalizacji głownie w centrach handlowych, w każdym z punktów mamy duże wsparcie w organizacji kolejki od samych galerii, pomoc ochrony i zabezpieczenie, tak aby klienci mogli bezpiecznie poczekać na swojego pączka.

Lubimy bić rekordy, natomiast każdy klient do dla nas sukces i dla każdej lokalizacji rekordem jest inny wynik. W tym roku cel to pobicie wyniku z czasu sprzed pandemii i stawiamy sobie właśnie takie wyzwanie.

Blikle: Wybór pączków

Ile wariantów zaproponujecie i w jakich opcjach cenowych? Czy obecne wzrosty kosztów (surowców, prądu, gazu) bardzo wpłyną na ceny w tym roku?

W Tłusty Czwartek Blikle zawsze stawia na kultowego pączka z konfiturą różaną oraz posypką ze skórki pomarańczowej. Natomiast nasi klienci oczekują innych smaków, które również zapewniamy.

W tym roku nowością jest pączek oblany białą czekoladą z nadzieniem mascarpone, dodatkowo karmel z solą morską oraz konfitura ze śliwek. Mamy nadzieję, że dzięki takim smakom zapewniamy wszystkim naszym klientom wybór odpowiedni dla nich.

Jeśli chodzi o ceny, to niestety nasza firma nie jest duża, więc każdy wzrost odbija się na nas dramatycznie. Cena surowca rośnie od marca 2021 r. i podwyżkę musieliśmy wdrożyć już w grudniu 2021 r. Poszczególne i podstawowe składniki, jak masło, mąka, jaja, smalec używany do smażenia pączków to wzrosty od 35% do 90%. Pomimo, że nasze relacje z dostawcami są bardzo dobre, to oni też nie są w stanie powstrzymać ogromnych zmian w cenach.

Nasze produkty muszą być też odpowiednio spakowane, a więc poza surowcem mamy podwyżkę samego opakowania ze względu na ograniczone dostawy papieru. W ostatnim czasie poza ceną poszczególnych artykułów mierzymy się też z lawinowym wzrostem cen mediów, wzrasta cena energii, gazu i wbrew pozorom paliwa netto. Od początku roku monitorujemy te podwyżki i nie wykluczamy, że ostatecznie będziemy musieli podjąć działania, które przynajmniej częściowo tę podwyżkę zneutralizują, czyli podwyżkę cen.

Marka Blikle przetrwała wiele lat i robimy absolutnie wszystko, aby przetrwała też obecne kryzysy