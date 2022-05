Brak pszczół spowoduje klęskę głodu

Pszczoły to wyjątkowe owady, dlatego z okazji ich święta postanowiliśmy aktywnie włączyć się w działania na rzecz poprawy ich dobrostanu - informuje Firma Slodkie.

Autor: opr. RW

Data: 19-05-2022, 14:28

Pszczelarze alarmują, że pszczoły miodne wymierają w zastraszającym tempie, a bez nich grozi ludzkości klęska głodu/fot. materiały prasowe

Nasiona łąki kwietnej do każdego zamówienia

Firma Slodkie, od 25 lat obecna na polskim i zagranicznym rynku słodyczy reklamowych, postanowiła w oryginalny sposób włączyć się w świętowanie nadchodzącego Dnia Pszczoły (20 maja). Z tej okazji do każdego złożonego zamówienia dołącza 25 g nasion łąki kwietnej, które pozwolą na zasianie 1 m2 łąki. Firma podkreśla, że siejąc mieszankę roślin miododajnych, zapewniamy pszczołom pokarm, który jest niezbędny do przetrwania wielu gatunków. Akcja potrwa do końca czerwca.

Pszczoły to wyjątkowe owady, dlatego z okazji ich święta postanowiliśmy aktywnie włączyć się w działania na rzecz poprawy ich dobrostanu. Warto pamiętać, że poza miodem zawdzięczamy im również wiele innych produktów spożywczych, ponieważ to pszczoły zapylają sady i rośliny, z których korzystają zarówno ludzie, jak i zwierzęta Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl – Anna Garmada, CEO firmy Slodkie.

Brak pszczół spowoduje klęskę głodu

Pszczelarze alarmują, że pszczoły miodne wymierają w zastraszającym tempie, a bez nich grozi ludzkości klęska głodu. Te niewielkie owady przyczyniają się do produkcji ⅓ żywności na Ziemi, w tym aż 90% wszystkich owoców. Troska o ich przetrwanie i dobrostan staje się coraz częściej tematem wielu kampanii społecznych, które zachęcają do tworzenia pszczołom miejsc do życia.

Dlaczego warto siać łąkę kwietną? Ponieważ to kwiaty zapewniają pszczołom pokarm, nektar i pyłek, ten zaś jest niezbędny do tego, by owady mogły zapylać owoce. Bardzo wiele gatunków roślin wymaga zapylania właśnie przez pszczoły, dlatego popularność działań na rzecz tych owadów rośnie.