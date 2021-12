Branża czekoladowa liczy na udaną końcówkę roku

Okres zimowo-świąteczny to czas żniw dla firm czekoladowych. Słodycze od lat należą do chętnie kupowanych prezentów, a grudniowe niedziele handlowe obiecują dobrą sprzedaż. Końcówka roku będzie dla tej branży kluczowa.

Grudzień to czas kalendarzy adwentowych, czekoladowych Mikołajów i innych słodkich świątecznych ozdób oraz klasyków w świątecznej szacie; fot. Colian

Branża czekoladowa na końcówce

Dla firm zajmujących się produkcją czekolady i innych słodyczy końcówka roku jest bardzo istotnym okresem. Zimą tradycyjnie sprzedaż słodkości wzrasta, do tego grudzień to czas kalendarzy adwentowych, czekoladowych Mikołajów i innych świątecznych ozdób oraz produktów standardowych w specjalnych, świątecznych opakowaniach. Kolejny rok pandemii wpłynął na wyniki branży. W tym roku jednak powinno być lepiej niż w poprzednim.

– Jednym z głównych wyzwań mijającego roku z pewnością dla nas jak i dla innych firm z branży jest pandemia COVID-19. Mimo mniejszej liczby lockdownów niż w ubiegłym roku, epidemia dalej wpływa na wyniki finansowe zarówno, jeśli chodzi o sprzedaż, jak i o rentowność. Bieżący rok jest jednak pod tym względem znacznie lepszy od poprzedniego. W drugim półroczu zwiększyła się liczba konsumentów odwiedzających markety, coraz więcej sklepów otwiera się także w niedziele – dlatego końcówka roku dla wyników sektora słodyczy będzie kluczowa – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Monika Kowalewska, dyrektor marketingu firmy Wawel.

– Z pewnością mijający rok możemy zaliczyć do udanych. Był to okres wielkich inwestycji w naszej spółce. Zakup jednego z najnowocześniejszych w Europie agregatu do produkcji tabliczek czekoladowych pozwolił nam znacząco zwiększyć moce produkcyjne oraz poszerzył możliwości technologiczne związane z produkcją czekolad. Mijający rok był również bardzo dobry dla drugiego filaru naszej działalności związanego z produkcją półproduktów cukierniczych (czekolady rzemieślnicze i przemysłowe, polewy cukiernicze, kremy termostabilne, kremy do nadziewania), których sprzedaż r/r już kilka lat z rzędu rośnie o ponad 100 proc. – ocenia Janusz Łyczak, Kierownik Marketingu w Terravita.

Świąteczna oferta słodyczy

– Patrzymy dość optymistyczne na nadchodzący okres bożonarodzeniowy. Słodycze należą do chętnie kupowanych prezentów, więc nawet jeśli pojawią się kolejne ograniczenia związane z pandemią, liczymy na dobre wyniki – przewiduje Mariusz Jaroszewski, Kierownik Działu Strategii i Rozwoju Biznesu Colian.

W tym roku sezonowa propozycja Colian obejmuje przede wszystkim słodycze ze standardowej oferty oraz typowo świąteczne smaki w edycji limitowanej, tj. Jeżyki piernikowe, Śliwka Nałęczowska z cynamonem czy Wafle Familijne o smaku piernikowym. Firma proponujemy także typowo świąteczny asortyment, w tym kolekcję 9 figurek o smaku karmelowym Goplana, do której w tym roku dołączyły dwie nowe figurki o smaku marcepanowym z motywami aniołków.

– Trzeba pamiętać, że udział w sprzedaży produktów stricte okolicznościowych, takich jak właśnie mikołaje, kalendarze adwentowe itp. nigdy nie jest bardzo duży. W całym wolumenie nie przekraczał dotychczas 5-6%. Dużo więcej stanowią produkty standardowe w świątecznej szacie, tzw. sezonalizowane, np. całoroczne pralinki w opakowaniu lub nakładce z motywami świątecznymi. Znaczenie tych produktów w ofercie jest zauważalnie większe – dodaje.

Jak tłumaczy Janusz Łyczak, Kierownik Marketingu w Terravita, okres świąteczny oraz popyt na produkty spożywcze z nim związane determinować będzie sytuacja związana z pandemią.

– Niestety trudno przewidzieć co się wydarzy w końcówce tego roku, gdyż uwarunkowania zmieniają się bardzo dynamicznie. Ale okres świąt Bożego Narodzenia jest zawsze czasem, kiedy popyt na produkty czekoladowe wzrasta. Dlatego jak co roku przygotowaliśmy szeroką ofertę dedykowanych, świątecznych opakowań najbardziej popularnych smaków czekolad pod marką Terravita, jak i Alpinella, które świetnie smakują i sprawdzą się jako prezent. W naszym asortymencie mamy figurki Mikołaja, dekorowane tabliczki z okienkiem, batoniki i małe czekolady specjalnie dla najmłodszych. Również klasyczna, mleczna tabliczka Terravity zyskała bożonarodzeniowy wygląd – wymienia.

– Jak co roku dla naszych klientów przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną ofertę bożonarodzeniową. W tym okresie często poszukujemy produktów w eleganckim wydaniu, sięgając chętniej po słodkości z wyższej półki. Stąd w tegorocznej Ofercie Zimowej postawiliśmy na wiele ciekawych połączeń smakowych w limitowanych wersjach opakowań, a także na kultowe produkty Wawel w świątecznej odsłonie. Na półkach wśród nowości produktowych pojawiły się m.in. praliny Marcepan z delikatnym nadzieniem o bogatej zawartości migdałów w doskonałej ciemnej czekoladzie, zapakowane w efektowną czarno-złotą puszkę. Na rynku dostępna jest też kolekcja kultowych czekoladek Malaga, Tiki Taki i Kasztanki w jednym, eleganckim opakowaniu w formie bombonierki. Oba produkty wpisują się w trend premiumizacji, który od kilku lat jest widoczny na rynku słodyczy – mówi Monika Kowalewska, dyrektor marketingu firmy Wawel.

– Mamy nadzieję, że końcówka 2021 roku, podobnie jak w latach ubiegłych będzie dla spółki Wawel lepsza - bardzo na to liczymy. Oferta Zimowa jak dotąd ma bardzo dobry odbiór ze strony naszych klientów, co mamy nadzieję pozwoli nam na poprawę wyników w końcówce roku – dodaje.

– Co roku E.Wedel przygotowuje specjalną, bogatą ofertę na Święta Bożego Narodzenia. Limitowane świąteczne portfolio składa się z wielu propozycji. Nasze opakowania są idealną propozycją na prezent oraz ozdobę do świątecznego wnętrza. Oferta świąteczna jest szyta na miarę potrzeb zarówno młodszych, jak i starszych konsumentów. Słodkości dedykowane najmłodszym to m.in. Czekolada Renifer Mleczna i Biała Karmelowa. Nowości w świątecznym portfolio dedykowanym dorosłym zdominowały, niespotykane dotychczas, nowe formy znanego przysmaku. Wedlowskie praliny można kupić w puszce przypominającej dużą Baryłkę. W środku znajdziemy praliny z nadzieniem o smaku advocat, whisky, cherry, cacao choix. Z inną propozycją z tej linii dorośli mają możliwość słodko odliczać dni do świąt. Dlatego, że kolejna nowość w ofercie E.Wedel to połączenie klasycznej formy kalendarza adwentowego z pralinami Baryłki w wersji mini - o smaku nalewki wiśniowej, nalewki pigwowej, mojito, tequili sunrise, irish cream oraz cappuccino – wymienia Dominika Igielińska, Branded Content Manager Wedel.