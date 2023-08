Negatywne prognozy i pogarszająca się kondycja światowej gospodarki, z którą jesteśmy silnie związani, ponieważ eksportujemy ponad połowę naszych produktów za granicę, nie odbiły się negatywnie na naszej sprzedaży - mówi Anna Garmada, CEO firmy SLODKIE, producenta słodyczy reklamowych.

Branża słodyczy reklamowych już przygotowuje się do Bożego Narodzenia /fot. Unsplash

Inwestycje w produkcję i cyfryzację

Specyfika branży słodyczy reklamowych popycha producentów, by przez pierwsze osiem miesięcy każdego roku dbać o optymalizację procesów, szkolenie zespołów i rozwój ich kompetencji.

To czas przygotowań i tak też było u nas w tym roku. Skoncentrowaliśmy się m.in. na inwestycjach w rozwiązania cyfryzacyjne, które stopniowo będziemy udostępniać klientom w kolejnych kwartałach. Następne miesiące będą także premierowe w kontekście nadzień pralinowych - mówi Anna Garmada

Przygotowania do sezonu świątecznego

Kolejny aspekt, który z jednej strony był kluczowy w pierwszym półroczu, a z drugiej znacząco wpływa na kształt pozostałych miesięcy, to oferta bożonarodzeniowa. Choć do świąt jeszcze daleko, to producenci brandowanych słodkości muszą skrupulatnie przygotowywać się do tego momentu z dużym wyprzedzeniem. Boże Narodzenie w znacząco napędza cały biznes słodyczy reklamowych w Polsce i na świecie, dlatego pomimo dużych sukcesów pierwszego półrocza, to końcówka roku będzie tak naprawdę kluczowa dla każdej firmy z naszej branży.

Przygotowując się do Bożego Narodzenia, już w pierwszych kwartałach tego roku opracowaliśmy ofertę świąteczną. Warto przy okazji podkreślić, że oferta bożonarodzeniowa nie jest czuła na kryzys. Nawet w okresie pandemii nie było spadku sprzedaży w IV kwartale. Z tego względu rokrocznie pierwsze osiem miesięcy jest tak skondensowane, a ostatnie cztery miesiące roku to już czas świąteczny. Wówczas zajmujemy się wyłącznie produkcją i obsługą zamówień bożonarodzeniowych. Na rynku B2B święta zaczynają się już 1 września - podkreśla CEO firmy SLODKIE

Dodaje, że na drugie półrocze tego roku firma patrzymy z dużym optymizmem i nadzieją na kolejne sukcesy. Jest też spokojna również o całą polską branżę.

Myślę, że pomimo kryzysu i inflacji producentów słodyczy reklamowych czeka wiele pozytywnych zaskoczeń. Obecnie z niecierpliwością oczekujemy rozpoczęcia sezonu bożonarodzeniowego - dodaje

