Brześć wprowadza do oferty nową kategorię produktów

Ciasteczka maślane to nowa kategoria produktów w portfolio marki. Do tej pory w asortymencie Brześcia znajdowały się, oprócz flagowych wyrobów z ciasta ptysiowego, ciastka kruche, francuskie oraz gotowe wypieki, jak ciasto drożdżowe czy makowce.

– Ciasteczka maślane wielu osobom kojarzą się ze smakiem dzieciństwa, dlatego opracowując ich skład i recepturę zależało nam, aby były jak najbardziej zbliżone do wypieków, którymi zajadaliśmy się będąc dziećmi. Dodatkowo, mając świadomość popularności produktów z kategorii „on the go”, postawiliśmy na małe, poręczne opakowanie, dzięki któremu produkt można zabrać ze sobą wszędzie, np. do pracy czy na spacer. Ciasteczka to nie tylko pyszna słodka przekąska, ale też świetna baza do przygotowania deserów lub ciast na zimno – mówi Arkadiusz Drążek, dyrektor handlowy w firmie Brześć.

Nowy wyrób marki Brześć jest dostępny w kanałach sprzedaży tradycyjnej. Ciasteczka maślane wypiekane są zgodnie z tradycyjną recepturą, bez konserwantów czy ulepszaczy. W składzie produktu znajduje się tylko 6 składników: mąka pszenna i ziemniaczana, masło, cukier, maślanka i sól.

Słodycze i przekąski marki Brześć są dostępne w sieciach supermarketów i dyskontów oraz w mniejszych sklepach osiedlowych i hurtowniach spożywczych na terenie całego kraju. Pod autorską marką eksportową Crispico Little Snacks trafiają też na rynki europejskie, do obu Ameryk, krajów Bliskiego Wschodu oraz Azji Południowo-Wschodniej.

Firma Brześć istnieje od 1984 roku. Rodzinne przedsiębiorstwo z Brześcia Kujawskiego specjalizuje się w tradycyjnych, opartych na domowych recepturach, wyrobach cukierniczych. Produkuje m.in. słomkę i groszek ptysiowy, ciastka kruche, ciasto drożdżowe i makowce.