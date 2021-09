Cadbury: żywy człowiek siedzi na bilboardzie i reklamuje batoniki

Czekoladowe batoniki Caramilk od Cadbury, które stały się hitem w Australii, chcą osiągnąć podobne efekty także w Wielkiej Brytanii. Ruszyła kampania, w której na billboardach pojawił się prawdziwy Australijczyk opowiadający o fenomenie batoników - podaje nowymarketing.pl.

Autor: nowymarketing.pl

Cadbury i marka Caramilk; fot. mat.pras.

Brytyjski producent słodyczy Cadbury ruszył z kampanią "Just ask an Aussie", która angażuje fana i znawcę batoników Caramilk. Australijczyk siedzi na platformie umieszczonej na wielkim billboardzie promującym słodycze i odpowiada na pytania przechodniów. W ten sposób niecodzienna kampania umożliwia nawiązanie interakcji z odbiorcami. Konsumenci – zachęceni napisem na billboardzie „Zapytaj Australijczyka” – mogą zadać pytania o to, dlaczego czekoladowy batonik stał się hitem w Australii.

Cadbury - kampania batoników Caramilk

Osoby, które nie mogą przyjść na miejsce ekspozycji billboardu, mają do dyspozycji media społecznościowe. Marka udostępnia sekcję pytań i odpowiedzi na swoim Instagramie, gdzie również Australijczyk mieszkający w Wielkiej Brytanii – wielki fan batonika – odpowiada na pytania konsumentów.