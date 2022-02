Cała prawda o pączkach z dyskontów

Kiedy pączki trafiają do dyskontów i w jakiej formie są sprzedawane? Co się dzieje z pączkami po Tłustym Czwartku? Jak zostać dostawcą pączków do dużych sieci? Zdradzamy sekrety dzisiejszego hitu sprzedażowego w sieciach handlowych.

24-02-2022

W tym roku najtańsze pączki będą dużo tańsze niż przed rokiem; fot. shutterstock

W sieciach handlowych, dyskontach, na stacjach paliw w większości pączki są mrożone. Czas rozmrażania uzależniony jest od producenta i rodzaju nadzienia

Pączek w sklepie ma być łatwo dostępny i przyciągać klientów. Ważna jest zwłaszcza ekspozycja blisko kasy

Trwa pączkowa bitwa cenowa: Dyskonty starają się zapewnić bardzo taniego pączka przy zakupie 12 sztuk. Oferują też pączki premium w dobrej cenie

Niesprzedane i nierozmrożone pączki pozostaną w mroźni i sukcesywnie będą wyprzedawane po Tłustym Czwartku

Pączki w sieciach handlowych

Portalspozywczy.pl: Zacznijmy od pytania, czy oferta pączków w sieciach handlowych jest zróżnicowana czy jednak wszędzie podobna?

Andrzej Piętka, Akademia Wypieków: Oferta w sieciach handlowych jest podobna. Sklepy próbują w jakimś stopniu się wyróżnić na tle rywali. W zasadzie jest kilka miejsc, w których tego dnia Polacy kupują pączki: w sklepie, w piekarni, w tradycyjnej cukierni, na stacji benzynowej, Polacy wyrabiają też pączki w domu. Sieci handlowe starają się tego dnia zapewnić bardzo taniego pączka przy zakupie powiedzmy 12 sztuk. Smaczniejsze pączki o lepszej jakości oraz składzie są w wyższej cenie. Tak, aby każdy znalazł jakość, jakiej szuka. Pączki tego dnia mają przyciągać kupujących do sklepów.

Kiedy tak naprawdę pączki trafiają do sklepów?

W sieciach handlowych, dyskontach, na stacjach paliw w większości pączki są mrożone. Można je wcześniej ocenić organoleptycznie, wyprodukować i przygotować pożądaną ilość, tak aby być gotowym na „ten” dzień. Pączki trafiają do sklepów na 1-2 dni przed Tłustym Czwartkiem. Częściej na kilka dni przed Tłustym Czwartkiem, bo firmy zaczynają sprzedaż już wtedy. Jednak specjalne ceny rezerwują sobie dokładnie na ten, wybrany dzień.

Jak sieci sprzedają pączki? Jak wygląda ekspozycja pączków w Tłusty Czwartek?

Procedura jest prosta. Produkt w sklepie ma być łatwo dostępny, nawet w kilku miejscach. W tym blisko kasy, w tak zwanej strefie impulsowej. Najlepiej, żeby klient kupował w opakowaniu jednostkowym, powiedzmy w decydował się na cały karton, w którym jest np. 12 sztuk. To się wtedy najbardziej opłaca dla sklepu. Produkt przed trafieniem na miejsce ekspozycji powinien być tylko rozmrożony. Czas rozmrażania uzależniony jest od producenta i rodzaju nadzienia. Dwadzieścia lat temu mrożone pączki były rozmrażane przez 1 godzinę, potem podpiekane w piecu sklepowym przez 8-10 minut w temperaturze ok 180 stopni, a następnie smarowane pomadą lub lukrem. Wtedy trafiały ciepłe na półkę i sprzedawały się jak przysłowiowe gorące pączki. Nie były posypywane cukrem pudrem. Teraz nie chcą handlowcy tracić czasu pracowników i pieniędzy na pracę pieca. A szkoda.

Czy trwa bitwa cenowa na najtańszego pączka?

W tym roku zanosi się, że najtańsze pączki będą dużo tańsze niż przed rokiem. Poziom ceny 0.29-0.33 zł / 1 sztukę przy zakupie 12 pączków, nie powinien nikogo zaskoczyć. Trwa rywalizacja pomiędzy sieciami na bardziej atrakcyjna promocję i cenę. Można liczyć się w tym roku z większą różnorodnością i produktami w lepszej jakości.

A co z pączkami premium w dyskontach?

Wyższa półka to głównie ciekawsza dekoracja, lepsza jakość ciasta i nadzienia, ale za to będzie trzeba więcej zapłacić za 1 sztukę. A i tak promocja sprawi, że klienci zapamiętywać będą te najtańsze ceny za pączka w odwiedzanym sklepie. Myślę, że te dyskontowe premium pączki porównywalne czasami do tych z rzemieślniczych piekarni będą kosztować w sklepach ok 3 zł / szt.

Jakie są najczęstsze promocje pączków?

Promocje najczęstsze to tani pączek za 1 sztukę, gdy weźmiesz 1 karton (12 sztuk). Kup cztery sztuki i weź 2 dowolne sztuki gratis. Mega paka za określoną promocyjną cenę. Promocja -65% i tym podobne pomysły.

Co się dzieje z pączkami po Tłustym Czwartku?

Niesprzedane i nierozmrożone pączki pozostaną w mroźni i sukcesywnie będą wyprzedawane po Tłustym Czwartku w sklepach tej sieci. Nic się nie zmarnuje. Mrożone pączki pozwalają ograniczać straty i sprzedawać dokładanie tyle, ile wynosi zapotrzebowanie.

Kto jest dostawcą pączków do największych sieci?

Dostawcą do sieci są najwięksi producenci pączków w Polsce, którzy obsługują sieci handlowe. Firmy biorą udział w przetargach, na których podejmowane są decyzje według określonych kryteriów.

Jak zostać dostawcą pączków do dużych sieci?

Bierze się pod uwagę najczęściej certyfikaty posiadane przez piekarnię, doświadczenie w produkcji pączków mrożonych, ich smak, wygląd, cenę, odległość od magazynów i wydajność produkcyjną. Aby móc dostarczać do dużej sieci handlowej, trzeba mieć moce produkcyjne na poziomie kilkuset tysięcy pączków i więcej.