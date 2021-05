Cargill przejmuje dostawcę dekoracji do ciast

Firma Cargill przejęła Leman Decoration Group, wiodącego dostawcę dekoracji do ciast, poszerzając tym samym swoją ofertę. Umożliwi to lepszą obsługę smakoszy w Europie i na całym świecie dzięki zwiększeniu produkcji i poszerzeniu portfolio produktów. Obecnie Cargill jest drugą co do wielkości firmą na świecie obsługującą rynek czekolady dzięki markom Gourmet™, Smet, Vanova®, a teraz Leman Decorations.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 11-05-2021, 13:42

Cargill przejmuje dostawcę dekoracji do ciast

Wszystkie zakłady Leman Decoration Group, w tym 3 najnowocześniejsze zakłady produkcyjne w Belgii, na Mauritiusie i w Tajlandii oraz prawie 450 pracowników, dołączą do rodziny Cargill

Obecnie Cargill jest drugą co do wielkości firmą na świecie obsługującą rynek czekolady

— Dodając Leman Decoration Group do rodziny Cargill możemy wspierać naszych klientów na każdym etapie ich podróży – od pomysłu do gotowego produktu — powiedziała Inge Demeyere, dyrektor zarządzająca Cargill Chocolate Europe. Dzięki temu oferujemy klientom kompleksową obsługę, wspierając ich również możliwościami badawczo-rozwojowymi a także zasobami dwóch światowej klasy firm.

Znana z szerokiej gamy produktów Leman Decoration Group to firma rodzinna, która zdobyła klientów w 55 krajach dzięki innowacjom, kompleksowym łańcuchom dostaw, a także wysokiej jakości obsłudze klienta. Doświadczenie firmy Cargill w zakresie produkcji czekolady oraz świetnie rozwinięty łańcuch dostaw kakao i czekolady na całym świecie, stanowią dopełnienie naszego wieloletniego zaangażowania na rzecz klientów — powiedział Didier Leman, właściciel Leman Decoration Group. Dołączyliśmy do firmy Cargill, by budować na naszych prawie sześćdziesięcioletnich doświadczeniach w dziedzinie dekoracji.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W ramach transakcji wszystkie zakłady Leman Decoration Group, w tym 3 najnowocześniejsze zakłady produkcyjne w Belgii, na Mauritiusie i w Tajlandii oraz prawie 450 pracowników, dołączą do rodziny Cargill w ramach działu zajmującego się dystrybucją specjalistycznych produktów cukierniczych. Współpraca między dwiema organizacjami obejmuje również centra innowacji w Mouscron w Belgii, a także kompleks Cargill's House of Chocolate, z najnowocześniejszym ośrodkiem produkcji czekolady i laboratorium. Ma on zostać otwarty na początku 2022 r. Razem z centrum badawczo – rozwojowym Leman Decoration Group zapewnią one niezrównaną platformę rozwoju.

Przejęcie Leman Decoration Group przez Cargill to kolejny krok do rozszerzenia linii produktów dla smakoszy czekolady. Obecnie Cargill jest drugą co do wielkości firmą na świecie obsługującą rynek czekolady dzięki markom Gourmet™, Smet, Vanova®, a teraz Leman Decorations.