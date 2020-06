10 najważniejszych wydarzeń rynku słodyczy i lodów w 2020 roku

1. Branża spożywcza, w tym branża słodyczy i lodów, spontanicznie i niemal natychmiast po wprowadzeniu stanu epidemicznego w naszym kraju ruszyła na pomoc tym, co stoją na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem, czyli szpitalom zakaźnym, pracownikom medycznym i innym służbom, przekazując dla nich produkty spożywcze, pieniądze i inne potrzebne rzeczy. Z branży słodyczy i lodów poinformowały o tym takie firmy jak m.in. Colian, Lotte Wedel we współpracy z InPost, Dr. Oetker, ZPC Bałtyk, Wawel, PPL Koral, ETi, Perfetti Van Melle, czy Terravita.

2. Firma Lotte Wedel podjęła epokową decyzję i poinformowała, że będzie w 100 proc. zasilana energią z OZE. W marcu Lotte Wedel podpisał z Tauronem umowę na zakup energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni wiatrowych. Przejście na korzystanie w 100 procentach z prądu ze źródeł odnawialnych wpisuje się w planowany kierunek działań CSR Wedla. Wedel zakontraktował w Tauronie na 3 lata ponad 51 GWh energii elektrycznej z wiatru, z której korzysta warszawska siedziba firmy. Tauron dostarcza energię elektryczną do siedziby Lotte Wedel od 2018 r. Nowa transakcja umożliwi pokrycie całkowitego zapotrzebowania energetycznego zakładu Wedla na warszawskiej Pradze oraz redukcję emisji CO2.

3. W czasach pandemii koronawirusa lodożercy nie muszą rezygnować z lodów albo ryzykować zdrowiem wychodząc z domu po zakupy, bo mogą zamówić dostawy lodów do domu. Użytkownicy platformy dostaw jedzenia Uber Eats w największych miastach Polski mogą już delektować się najbardziej popularnymi lodami koncernu Unilever bez wychodzenia z domu. W nowej usłudze znajdziemy takie marki jak Magnum, Ben & Jerry’s oraz Breyers. Lody dostępne są w formacie pint (kubki o pojemności 465ml) oraz w multipackach (zestawy po 6 sztuk na patyku). W ofercie znajdziemy różne popularne wersje smakowe, jak również wersje lodów dla wegan czy warianty fit o obniżonej kaloryczności. Po złożeniu zamówienia w aplikacji Uber Eats lody dostarczone będą w około 30 minut, a dostawca gwarantuje transport w specjalnych torbach termicznych, dzięki czemu lody dojadą do konsumentów zamrożone. Zamawiających nie obowiązuje minimalna wartość zamówienia, a do ceny lodów doliczany jest koszt dostawy. Pojawiają się już atrakcyjne kody rabatowe, których wykorzystanie gwarantuje darmową dostawę. Pierwsze miasta w których można skorzystać z oferty to Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań i Trójmiasto, a kolejne będą sukcesywnie dodawane tam, gdzie dostępna jest platforma Uber Eats. Do tego typu sprzedaży swoich lodów Unilever od lat stosuje na całym świecie koncepcję tzw. „dark kitchen”. Produkty zamawiane w aplikacji przez konsumentów dostarczane są z małych zamrażarek w lokalnych punktach sprzedaży, z długimi godzinami otwarcia, co pozwala konsumentom zamawiać ulubione lody, także po godzinach otwarcia standardowych sklepów. Odpowiednio zmapowane punkty odbioru lodów pozwalają na optymalnie krótki czas dostawy do zamawiającego, tak by lody dojechały w pełni zmrożone. Globalnym partnerem koncernu Unilever zapewniającym sprawne funkcjonowanie dostaw bezpośrednio do domów konsumentów jest Uber Eats, który na bieżąco dostarcza wyniki sprzedaży lodów z wirtualnych sklepów do Unilevera. Ponadto dedykowany system monitorujący zamówienia bezpośrednio w aplikacji pozwala na efektywne prowadzenie kampanii performance marketingu.