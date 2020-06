Lody wegańskie – nisza w czasach pandemii

W tym roku sezon lodowy jest inny, bo tym razem nie tylko od pogody zależy popyt na lody, ale od wielu niespodziewanych czynników zewnętrznych takich jak trudniejsza dostępność przez zamknięcie lokali gastro i ograniczenia w sklepach ze względu na pandemię koronawriusa. COVID-19 mocno namieszał w segmencie lodów, których sprzedaż zaczęła się nawet przenosić do internetu.

Wpływ pandemii koronawirusa na spożycie lodów jest zbliżony do wpływu na inne tzw. przyjemnościowe kategorie spożywcze. Słabsza jest sprzedaż lodów do HoReCa. I choć w sklepach lody familijne sprzedają się teraz lepiej, to nie jest to w stanie zrekompensować strat na sprzedaży lodów impulsowych, gdzie lody wegańskie są obecne chyba w większym zakresie niż jako lody familijne (bo zazwyczaj w lodziarniach).

Dane firmy Nielsen dla kategorii lodów wskazują spadki, głównie za sprawą wariantów impulsowych (tj. lody na patyku czy w rożku) wypieranych teraz przez większe formaty familijne. Sprzedaż kategorii w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2020 roku wyniosła 450 mln zł, czyli spadła o 8,7 mln zł w porównaniu z okresem styczeń-kwiecień w 2019 roku. Wg Nielsena w 2019 roku, w okresie styczeń-kwiecień struktura sprzedaży przedstawiała się następująco: 46,9% stanowiły formaty impulsowe, 4,3% multipacki, a 48,8% familijne i desery. Natomiast dane dla analogicznego okresu w 2020 r. pokazują, że 55,3% sprzedaży należy obecnie do lodów familijnych i deserów, 37,2% do lodów impulsowych, a 7,5% do multipacków. Głównie za sprawą spadku impulsów (-22%), kategoria lodów do końca kwietnia miała ujemną dynamikę na poziomie -1,9% w odniesieniu do analogicznego okresu w zeszłym roku. Natomiast formaty familijne i multipacki odnotowały wzrost na poziomie odpowiednio +11,1% i +69,5%.

Producenci lodów oceniają, że pandemia raczej nie ma i nie będzie miała większego wpływu akurat na lody wegańskie, większego niż na inne rodzaje lodów.

- Pandemia to zdecydowanie trudny czas także dla rynku lodów, ale uważam, że nie ma większego wpływu akurat na zakup lodów wegańskich. Ten specyficzny rodzaj produktów ma swoją grupę odbiorców, którzy jeżeli już wcześniej kupowali i gustowali w lodach wegańskich to również teraz wybiorą je ze sklepowej zamrażarki – mówi Piotr Gąsiorowski, dyrektor marketingu PPL Koral, producenta lodów i właściciela marki Bracia Koral - Lody Jak Dawniej.