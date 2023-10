Największy europejski producent cukru, niemiecka firma Suedzucker ponad dwukrotnie zwiększyła zysk kwartalny. Ten wynik udało się osiągnąć, ponieważ wysokie ceny cukru zrekompensowały zwiększone koszty energii i surowców - informuje Reuters.

Rosnące ceny cukru sprawiły, że Suedzucker odnotował wzrost zysków /Fot. Shutterstock

Wysokie ceny cukru i optymistyczne plany na przyszłość

Zysk operacyjny za drugi kwartał 2023 roku wzrósł do 310 mln euro (329,50 mln dolarów). Rok wcześniej ta pula opiewała na 153 mln. Rosnące zyski sprawiły, że koncern postanowił podwyższyć prognozę finansową na cały rok do ok. 900–1 miliarda euro.

Zdecydowaliśmy się na to posunięcie, ponieważ spodziewamy się utrzymania obecnych wysokich cen cukru” – powiedział agencji Reuters CEO koncernu Suedzucker Niels Pörksen. Nie docierają do nas żadne sygnały świadczące o tym, by poziom dostaw został ograniczony, a ceny spadły. To daje nam pewność, że sytuacja na rynku europejskim nadal będzie stabilna

Ceny cukru w Europie najwyższe od 12 lat

Ograniczone dostawy cukru na świecie sprawiły, że w październiku kontrakty terminowe na ten produkt wzrosły do ​​najwyższego poziomu od 12 lat. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że ceny na rynku unijnym podniosły się w sierpniu 2023 r. do około 819 euro za tonę. To oznacza wzrost o 69% w stosunku do poprzedniego roku.

W związku z obecną sytuacją postanowiliśmy zwiększyć powierzchnię uprawy buraków cukrowych o około 10% .Dzięki temu posunięciu będziemy mogli produkować więcej cukru i wykorzystać popyt – dodaje przedstawiciel firmy Suedzucker.

