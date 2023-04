Nowy dyrektor naczelny firmy Mars, producenta słodyczy M&M's, gumy do żucia i karmy dla zwierząt domowych, mówi, że firmy mają „moralny” obowiązek zmniejszenia swojego wpływu na środowisko, gdy świat walczy ze zmianami klimatycznymi.

Poul Weihrauch, nowy dyrektor naczelny firmy Mars

Walka ze zmianą klimatu moralnym obowiązkiem

Poul Weihrauch, który we wrześniu przejął stery grupy Mars, przyznaje, że przemysł spożywczy ma duży wpływ na środowisko, z jego plastikowymi opakowaniami i jego wkładem w wylesianie i emisję dwutlenku węgla.

- Duże firmy mają „ogromną szansę”, by wpłynąć na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym - powiedział Weihrauch agencji AFP.

- To ważny obszar rozwoju dla Marsa, aby być znanym ze zmiany, a nie tylko o tym mówić – powiedział w wywiadzie.

Mars - zerowa emisja netto do 2050 r.

Rodzinna międzynarodowa firma, której marki obejmują batony Mars i Snickers, karmę dla zwierząt Pedigree i gumę do żucia Wrigley's, dąży do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r.

Firma zainwestowała 1,1 miliarda dolarów w dążenie do osiągnięcia tego celu od 2020 roku i planuje podwoić tę kwotę w ciągu najbliższych trzech lat.

Inwestycje Marsa obejmują wykorzystanie energii wiatrowej, zapewnienie bardziej zrównoważonych dostaw kakao oraz znalezienie nowych opakowań dla tysięcy produktów.

- Mamy moralny obowiązek inwestowania w te obszary i w rozwiązania niskoemisyjne – powiedział Weihrauch.

