Biedronka i producent chipsów Lay's po niemal roku trudnych negocjacji w końcu doszli do porozumienia. W efekcie przekąski popularnej marki znów możemy znaleźć na półkach największej sieci dyskontów w Polsce. Ile kosztują?

Chipsy Lay's wróciły na półki Biedronki. fot. shutterstock

Chipsy Lay's wracają do Biedronki

Trwające prawie rok negocjacje Biedronki i PepsiCo (o szczegółach piszemy poniżej) w końcu znalazły swój finał. Efektem pojawienie się Lay'sów w świątecznej gazetce Biedronki z ofertą od 22 grudnia 2022 r.

Na półki popularnego dyskontu powróciły zarówno klasyczne smaki Lay'sów, jak: zielona cebulka, solone czy paprykowe, ale też wariant Lay's Oven Baked o smakach grilowana papryka, jogurt z ziołami czy solone.

Ile kosztują Lay'sy w Biedronce?

Opakowanie 215 gram Lay'sów, podobnie jak 200 gramowa paczka Lay'sów Oven Baked kupimy w Biedronce w cenie 6,99 zł.

Chipsy Lay's w świątecznej gazetce Biedronki. fot. biedronka.pl

Dlaczego chipsy Lay's zniknęły z Biedronki?

Jak potwierdziła w rozmowie z Portalem Spożywczym Biedronka na początku 2022 roku wycofanie Lay’sów było efektem renegocjacji warunków współpracy, które trwają od końca 2021 roku. Pisaliśmy o tym szerzej w tekście: Biedronka: chipsy Lay’s zniknęły z półek

Negocjacje łatwe nie były, bo, jak przyznała sama sieć, podczas ich trwania asortyment PepsiCo był dostępny jedynie w wybranych sklepach, a po Nowym Roku "po prostu się wyprzedał."

- Do czasu zakończenia trwających negocjacji pomiędzy siecią Biedronka a naszym partnerem Frito Lay Poland sp. z o.o. nie komentujemy ich wyniku. Obecnie prowadzone są rozmowy dotyczące warunków handlowych współpracy" - poinformowała naszą redakcję sieć Biedronka jeszcze w maju 2022 roku.

Kto skorzystał na braku Lay'sów w Biedronce?

Na kłopotach PepsiCo skorzystał...Lorenz. Jeden z głównych konkurentów Lay'sa i producent m.in. Crunchipsów mocno zwiększył obecność w Biedronce w 2022 roku.

Fani chipsów, robiąc zakupy w Biedronce, mieli także do wyboru markę własną Top Chips, a także Monster Munch, Wiejskie Ziemniaczki - także z portfolio Lorenza, Przysnacki należące do Intersnack Poland oraz Pringles należące do Kellogg’sa.

