Chłopiec z pudełka Kinder Chocolate jest dorosły. Wiemy jak teraz wygląda

Autor: viva.pl

Data: 09-08-2022, 12:49

Josh Bateson to chłopak, którego twarz zna cały świat. To twarz popularnych „kinderków”. Jak dzisiaj wygląda i co teraz robi?

Josh Bateson to twarz popularnych „kinderków”/fot. Instagram

Josh Bateson - chłopiec z pudełka Kinder Chocolate

Josh Bateson czyli twarz "kinderków" jest dzisiaj dorosły, ma 28 lat. Kiedy wziął udział w castingu, miał 11 lat. Jak teraz wygląda - można zobaczyć na jego Instagramowym profilu.

Josh Bateson próbował swoich sił w fotomodelingu, a dzisiaj skupia się na social-mediach. Na Instagramie ma ponad 109 tysięcy obserwatorów. Na co dzień mieszka zarówno w Chiswick i Sandbanks. Studiował stosunki międzynarodowe na Loughborough University of London.