W jakich okolicznościach narodziło się Ptasie Mleczko? Czy receptura popularnego czekoladowego przysmaku stała się bohaterką znanego serialu? Jakie słodkie premiery czekają nas w najbliższym czasie? Jeśli jesteście fanami pianek w czekoladzie, ta opowieść jest właśnie dla Was.

Tak wyglądało opakowanie popularnego Ptasiego Mleczka przed laty/Fot. E.Wedel

Obrane czy w całości? Jakie są techniki podjadania Ptasiego Mleczka?

Jak powstała nazwa popularnych pianek w czekoladzie?

Na początku była wanilia? Ile smaków ma w portfolio słynny wedlowski produkt?

Czy Ptasie Mleczko jest wege?

Techniki podjadania tego oryginalnego, słodkiego przysmaku są różne. Jedni najpierw delikatnie obierają pralinkę z cienkiej, czekoladowej warstwy, a konsumpcję puchatego środka zostawiają sobie na deser. Jest też duże grono łasuchów, które nie dzieli przyjemności na poszczególne fazy i po prostu zjada piankę w całości. Fani zarówno pierwszej, jak i drugiej opcji potrzebują zaledwie kilku minut, by uporać się z połową opakowania „Ptasiego mleczka”.

Linia produkcyjna Ptasiego Mleczka/Fot. E.Wedel

Choć ten kultowy specjał narodził się kilkadziesiąt lat temu, a dziś ma na sklepowych półkach sporą konkurencję, liczna grupa amatorów słodkości nadal darzy go ogromną miłością i przywiązaniem. Z autorką artykułu włącznie:)

Ptasie Mleczko cieszy kolejne pokolenia. Jak powstał kultowy przysmak?

Dawno, dawno temu Jan Wedel przechadzając się po swojej Fabryce Czekolady zapytał filozoficznie: „Czego może pragnąć człowiek, który już wszystko posiada?”. Choć pytanie było retoryczne, jeden z pracowników wykazał się kreatywnością i odpowiedział swojemu szefowi tymi słowami: „Tylko ptasiego mleka”. To określenie idealnie oddawało charakter nowego wedlowskiego produktu, więc bardzo spodobało się twórcy czekoladowego imperium. Tak powstała oryginalna nazwa delikatnych pianek otulonych czekoladowym płaszczykiem. Pierwsze pralinki opuściły taśmę produkcyjną w 1936 roku, a ich recepturę wymyślił w trakcie podróży do Francji najmłodszy z rodziny Wedlów, Jan, który był znany z otwartego umysłu, zamiłowania do innowacji i niestandardowych pomysłów.

Jan Wedel, twórca Ptasiego Mleczka/Fot. E.Wedel

Oryginalna receptura „Ptasiego Mleczka” jest oczywiście pilnie strzeżoną, słodką tajemnicą. Ten intrygujący sekret stał się inspiracją do powstania filmowej opowieści z zagadką w tle zatytułowanej „Receptura”. Serial opisuje losy dwóch kobiet, które mają wspólną misję: strzec przepisu na wedlowski przysmak. Poszczególne odcinki można było śledzić na antenie telewizji TVN, a dziś są dostępne na platformie player.pl.

Copyright by… czyli historia oryginalnej nazwy własnej

Określenie Ptasie Mleczko® zostało zastrzeżone już z w 1936 roku, zaraz po tym jak zostało wymyślone. Jednak po zakończeniu II wojny światowej, kiedy w naszym kraju wprowadzono zmiany ustrojowe, formalna ochrona prawna nazwy została zaniedbana.

Linia Produkcyjna Ptasiego Mleczka kilkadziesiąt lat temu/Fot.E.Wedel

Ponieważ pianki w czekoladzie były wówczas bardzo popularnym przysmakiem, istniało ryzyko, że ta znana zbitka słów stanie się wkrótce nazwą rodzajową. Jednak wierni fani Mleczka nie zapomnieli, że ten oryginalny przysmak powstał w fabryce Wedla. Dzięki tej świadomości i po wielu latach prawnych batalii firma odzyskała wyłączne prawo do posługiwania się nazwą tych oryginalnych pralinek.

Pyszna podróż w czasie. Jak smakowało Ptasie Mleczko Anno Domini 1936?

Pierwsze ptasie mleczko wyprodukowane w dwudziestoleciu międzywojennym miało smak wanilii. Po 1945 roku na sklepowych półkach pojawiły się kolejne warianty smakowe: czekoladowy i cytrynowy.

Fabryka Wedla w latach 30 -ych XX wieku/fot. E.Wedel

W kolejnych latach do ptasiej rodziny dołączały następne wersje i dziś w podstawowym portfolio znajduje się aż 7 smaków, m.in. śmietankowe, waniliowe, caffe latte czy słony karmel. Natomiast z okazji 170 urodzin słynnej fabryki słodkości na rynku zadebiutowało mleczko oblane gorzką czekoladą zawierającą 80 % kakao. Warto dodać, że firma Wedel co jakiś czas przygotowuje dla fanów pralinek niespodzianki wypuszczając na rynek produkty okazjonalne w formacie IN&OUT's. Aktualnie w ofercie dostępne jest Ptasie Mleczko® o smaku Caramel Macchiato stworzone wspólnie z Costa Cofee. Natomiast przed świętami Bożego Narodzenia w sklepach dostępne będą limitowane warianty smakowe, tj. Ptasie Mleczko Piernikowe czy Ptasie Mleczko Waniliowo-Czekoladowe.

Fantazyjna pralinka z artystyczną duszą

Ambicją rodziny Wedel od zawsze było łączenie sztuki czekoladowej z oryginalną twórczością plastyczną. W końcu pomysł na Ptasie Mleczko powstał w latach 30-tych XX wieku w Paryżu, który był mekką awangardowych artystów, a miejsce narodzin zobowiązuje. Przed laty opakowania pralinek projektowały takie sławy jak Leonetto Capiello, Zofia Stryjeńska czy Karol Śliwka, dzięki czemu E.Wedel na zawsze zapisał się w historii polskiej grafiki użytkowej).

Ptasie Mleczko z 1986 r./Fot. E.Wedel

Niedawno, bo w 2019 r., pudełko skrywające Ptasie Mleczko przeszło wizualną metamorfozę. Na opakowaniach popularnych pianek pojawiły się barwne motywy przedstawiające kolibry, flamingi, sowy, papugi i inne ptasie wizerunki w otoczeniu roślinnych ornamentów.

Autorami tych nietuzinkowych projektów graficznych są młodzi polscy artyści: Pola Augustynowicz, Monika Grudkowska, Joanna Pieczyńska, Magda Pilaczyńska, Martyna Wójcik-Śmierska, Paweł Siuchta i Przemek Sokołowski. Dzięki tej czekoladowo-artystycznej współpracy każde z pudełek zawierających pianki Ptasie Mleczko zyskało niepowtarzalny charakter.

Polski przysmak o światowej sławie. Gdzie eksportowane jest Ptasie Mleczko?

Ptasie mleczko nie jest z pewnością specjałem dla amatorów ścisłej diety, którzy dbają o linię. W ciągu roku firma Wedel zużywa około 1 % krajowej produkcji masła przeznaczając ten zasób głównie do wytwarzania słodkich pianek w czekoladzie. Do komponowania pralinek wykorzystuje się także mleko i białka jaj, co oznacza, że Ptasie Mleczko nie jest artykułem wegańskim.

Jedna z najnowszych wersji smakowych Ptasiego Mleczka/Fot. E.Wedel

Warto dodać, że ten wyjątkowy przysmak, który niczym szlachetne wino wcale się nie zestarzał, jest popularny nie tylko w Polsce. Ptasie Mleczko jest eksportowane do niemal 60 krajów na całym świecie, a najliczniejsze grono fanów ma w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie.

