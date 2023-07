Ekstremalne zjawiska pogodowe, zmiany klimatu, konflikty zbrojne i wielka polityka oraz przemiany społeczne - przemysł spożywczy jest niezwykle narażony na te czynniki, które wpływają na ceny, dostępność, a także regulacje dotyczące kluczowych składników żywności i napojów.

Konflikt zbrojny w Sudanie "bez wątpienia wpłynął negatywnie na handel gumą arabską". To kluczowy składnik napojów i słodyczy.

Wybrzeże Kości Słoniowej i inni główni producenci kakao, Ghana, Nigeria i Kamerun, którzy odpowiadają za około 70% światowej produkcji, są w ostatnich tygodniach doświadczani ciężkimi tropikalnymi ulewami. To kształtuje rynek i ceny tego surowca.

W Europie letnie fale upałów, mniejsze zapasy i groźby chorób buraków podnoszą ceny cukru. Cukier z trzciny także jest "zagrożony".

Ostatnio dosyć głośno było o zamienniku cukru - aspartamie, ale tu nie chodzi ani o ceny, ani o dostępność, ale o "wizerunek" i bezpieczeństwo spożycia. Głos w sprawie zabrały jednostki podległe WHO.

Guma arabska. Co kryzys w Sudanie oznacza dla przemysłu spożywczego?

O kilku miesięcy konflikt w Sudanie rodzi pytanie, czy dostawy gumy arabskiej (znanej jako E414) będącej naturalnym emulgatorem pozyskiwanym z drzew akacji - stosowanej w kosmetykach, napojach i wyrobach cukierniczych - są zagrożone zakłóceniami.

Sudan odgrywa wiodącą rolę zarówno pod względem produkowanych ilości, jak i jakości gumy arabskiej. Ciężko byłoby znaleźć ewentualnego tak dużego następcę.

Jeszcze w maju eksporterzy uspokajali, że sytuacja zaopatrzeniowa użytkowników końcowych gumy arabskiej nie jest zagrożona, ale nie wykluczali przerw w dostawach. Jak sytuacja wygląda obecnie?

Wojna zabiła tysiące ludzi, przesiedliła miliony i zaostrzyła ostry kryzys humanitarny, w wyniku którego prawie połowa populacji potrzebuje międzynarodowej pomocy żywnościowej.

Czy zabraknie gumy arabskiej?

Akol Miyen Kuol, południowosudański pisarz i dziennikarz, który śledził rozwój sytuacji w branży, powiedział Al Jazeerze, że wojna "bez wątpienia wpłynęła negatywnie na handel gumą arabską".

"Jeśli walki nie ustaną w najbliższym czasie, produkcja gumy arabskiej całkowicie się załamie, ponieważ dwa główne regiony produkcji – Darfur i Kordofan – nie mogą kontynuować zbiórki ze względu na kwestie bezpieczeństwa pracowników" - mówił Kuol.

Ponadto przemoc nękający Sudan sprawia, że ​​transport gumy arabskiej do Port Sudan, głównego portu morskiego kraju, jest niebezpieczny.

Uzyskanie wiarygodnych statystyk jest trudne, ponieważ znaczna część produkcji gumy arabskiej ma miejsce w częściach Sudanu pozostających poza kontrolą rządu centralnego, w tym na obszarach należących do różnych podmiotów niepaństwowych.

Duże firmy zajmujące się napojami podobno zgromadziły zapasy gumy arabskiej na kilka miesięcy i nie napotkały jeszcze żadnych poważnych problemów. Ale jeśli nie widać końca kryzysu w Sudanie, według analityków, mogą napotkać poważne wyzwania w najbliższym czasie. Chociaż znalezienie zamiennika gumy arabskiej może być możliwe, nie stanie się to z dnia na dzień.

Problemy u największych eksporterów kakao

W innej części Afryki warunki pogodowe mogą zmienić sytuację na rynku ważnego surowca dla branży słodyczy. Wybrzeże Kości Słoniowej i inni główni producenci kakao, Ghana, Nigeria i Kamerun, którzy odpowiadają za około 70% światowej produkcji, są w ostatnich tygodniach doświadczani ciężkimi tropikalnymi ulewami.

Wybrzeże Kości Słoniowej, główny światowy dostawca tego surowca, wstrzymało sprzedaż kontraktów na eksport kakao na sezon 2023-2024 po tym, jak w ostatnich tygodniach ulewne deszcze zniszczyły i zalały farmy - podał Reuters. To może być cios dla kupujących, takich jak duże firmy handlujące towarami: Cargill i Olam oraz producentów czekolady: Barry Callebaut, Hershey czy Nestle.

Kakao z głównych zbiorów ma zacząć napływać do portów od października - powiedział Yves Brahima Kone, dyrektor generalny Rady ds. Kawy i Kakao (CCC), dodając, że oczekuje się znacznego spadku produkcji.

"Spodziewamy się dużo mniej kakao w pierwszej części głównych zbiorów w porównaniu z poprzednim sezonem. Mamy nadzieję, że produkcja od stycznia do marca pomoże zbilansować nasze wolumeny, w przeciwnym razie będzie problem" - powiedział Kone w rozmowie z Reutersem.

Obawy o dostawy spowodowały, że ceny kontraktów terminowych na kakao w ostatnich tygodniach osiągnęły najwyższy poziom od 46 lat i wzrosły o ponad 27% od stycznia.

O nieprzewidywalnej sytuacji na rynku tego surowca rozmawialiśmy ostatnio z przedstawicielami firmy Wedel: Ceny kakao rekordowo wysokie. "Sytuacja na rynku coraz bardziej nieprzewidywalna"

Upały podnoszą ceny cukru w Europie

Europejscy konsumenci mogą wkrótce płacić dużo więcej za cukier, słodycze i żywność przetworzoną, ponieważ letnie fale upałów, mniejsze zapasy i groźby chorób buraków podnoszą ceny cukru.

Jak podaje Bloomberg, odbiorcy i producenci cukru negocjują obecnie kontrakty na sezon zbiorów 2023-24, który rozpocznie się w październiku, a te przekraczają 1000 euro za tonę - powiedziały osoby z branży - ponad dwukrotnie więcej niż w połowie ubiegłego roku.

Ceny cukru 2023

Ubiegłoroczny spadek produkcji cukru związany z suszą daje pogląd w to, co mogłoby się wydarzyć, gdyby to samo miało się powtórzyć - pisze Bloomberg. Europejska produkcja cukru na obecny sezon 2022-23 spadła o 12 proc. w stosunku do poprzedniego i wyniosła 14,6 mln ton, czyli o milion ton poniżej wstępnych szacunków UE. Podczas gdy duże firmy - więc i konsumenci - były chronione przed dużymi podwyżkami cen dzięki długoterminowym kontraktom, ceny na rynku spotowym od października ubiegłego roku wzrosły o 58 proc.

"To nie koniec podwyżek cen cukru w ​​Europie" - powiedział w rozmowie z Bloomberg, Jurij Szaranow, prezes CIUS, grupy lobbingowej reprezentującej zarówno konsumentów cukru, jak i nabywców na skalę przemysłową w Europie.

Analitycy wyrazili również zaniepokojenie wirusem żółtaczki buraka, chorobą, która może zniszczyć uprawy buraków cukrowych.

Niestabilność nie ogranicza się do Europy. Światowy cukier pochodzi także z trzciny cukrowej – uprawianej w klimacie tropikalnym. Tu z kolei El Niño grozi ograniczeniem zbiorów trzciny cukrowej w Azji Południowo-Wschodniej i Afryce.

Czy aspartam jest rakotwórczy? Zamieszanie wokół werdyktu WHO

Ostatnio dosyć głośno było o zamienniku cukru - aspartamie, ale tu nie chodzi ani o ceny, ani o dostępność, ale o "wizerunek" i bezpieczeństwo spożycia.

Dział badań nad rakiem Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), przeprowadziła przegląd bezpieczeństwa aspartamu. Słodzik ten został określony jako "możliwy czynnik rakotwórczy", ale nie ma przekonujących dowodów na jego szkodliwość, więc nadal można go bezpiecznie spożywać na już uzgodnionych poziomach (poniżej 40 mg/kg dziennie) - oświadczyły w połowie lipca dwie grupy powiązane ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO).

Aspartam można znaleźć w napojach bezalkoholowych, żelatynie, wyrobach cukierniczych, deserach i bezcukrowych kroplach na kaszel. Stosowany jest również do wzmacniania aromatu wypieków i konserw, mieszanek napojów w proszku, cukierków i puddingów.

Kilku naukowców niezwiązanych z recenzjami stwierdziło, że dowody łączące aspartam z rakiem są słabe. Stowarzyszenia przemysłu spożywczego stwierdziły, że decyzje wykazały, że aspartam jest bezpieczny i stanowi dobrą opcję dla osób, które chcą ograniczyć cukier w swojej diecie.

- Ta decyzja to raczej wezwanie do społeczności naukowej, aby spróbowała lepiej wyjaśnić i zrozumieć zagrożenie rakotwórcze, które może, ale nie musi, stwarzać spożycie aspartamu - powiedziała Mary Schubauer-Berigan, p.o. szefa programu IARC Monografie w rozmowie z Reuters.

Co lepsze - aspartam czy cukier? "Trzecia opcja"

Na konferencji prasowej przed ogłoszeniem, szef żywienia WHO, Francesco Branca, zasugerował, że konsumenci rozważający wybór napojów nie biorą pod uwagę ani aspartamu, ani cukru.

- Jeśli konsumenci stają przed wyborem, czy wziąć colę ze słodzikami, czy z cukrem, myślę, że należy rozważyć trzecią opcję – zamiast tego pić wodę" - powiedział Branca.

