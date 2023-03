Wielkanoc to święto wypieków. Królem jest tu mazurek, ale w rankingach ulubionych wielkanocnych ciast Polaków plasują się także serniki, makowce i babki. Jak zrobić tą ostatnią bez proszku do pieczenia?

Babka wielkanocna wymaga użycia proszku do pieczenia. |fot. Shutterstock

Przed nami gorący okres przygotowań do Wielkanocy, który oznaczać będzie także zintensyfikowanie zakupów, a w późniejszej fazie - kuchenne przygotowania do świąt. Wielkanoc to także święto wypieków.

Użycia substancji spulchniającej wymagają np. babki wielkanocne. Tu niepodzielnie od lat rządzi proszek do pieczenia, którego podstawowym składnikiem jest z kolei soda oczyszczona (wodorowęglan sodu). Minusem samej sody są jej zasadotwórcze właściwości, które mogą sprawić, że ciasta będą miały nieco gorzki smak, dlatego też wzbogaca się ją o regulatory kwasowości.

Jak działa proszek do pieczenia? Powyżej 60º C rozpadowi ulega zawarty w nim wspomniany węglowodoran sodu, a ciasto zostaje spulchnione przez substancje gazowe wytworzone wskutek rozpadu. Proces ten wzmacniają regulatory kwasowości.

Co zamiast proszku do pieczenia? Oto alternatywy

Co w przypadku, gdy nie mamy pod ręka proszku do pieczenia? Czym go zastąpić i jak sprawić, by ciasta były puszyste? Można skorzystać z alternatyw. Oto one:

Połączenie maślanki z sodą oczyszczoną może dać taki sam efekt spulchniający jak proszek do pieczenia. | fot. Shutterstock

1. Maślanka

Maślanka jest produktem ubocznym ubijania słodkiej śmietany na masło. Producenci komercyjni zwykle wytwarzają maślankę, dodając do mleka kultury bakteryjne i umożliwiając fermentację, rozkładając cukry na kwasy. Mogą również dodawać probiotyki i środki aromatyzujące.

Ze względu na swoją kwasowość połączenie maślanki z sodą oczyszczoną może dać taki sam efekt spulchniający jak proszek do pieczenia.

Aby zastąpić 1 łyżeczkę proszku do pieczenia można dodać do 1/4 łyżeczki sody oczyszczonej pół szklanki maślanki. Należy jednak pamiętać o zmniejszeniu ilości pozostałych płynów w przepisie, żeby zrównoważyć dodanie maślanki i zachować odpowiednią teksturę i konsystencje wypieku.

2. Jogurt naturalny

Podobnie jak maślanka, jogurt jest wytwarzany poprzez fermentację mleka. Proces fermentacji rozkłada cukry i zwiększa stężenie kwasu mlekowego, skutecznie obniżając pH i zwiększając kwasowość jogurtu.

Zwykły jogurt ma kwaśne pH, co czyni go idealnym substytutem proszku do pieczenia po zmieszaniu z sodą oczyszczoną.

Można zastąpić 1 łyżeczkę proszku do pieczenia w przepisie na 1/4 łyżeczki sody oczyszczonej i 1/2 szklanki jogurtu naturalnego, pamiętając o zmniejszeniu ilości pozostałych płynów w przepisie.

Jogurt naturalny jest idealnym substytutem proszku do pieczenia po zmieszaniu z sodą oczyszczoną. | fot. Shutterstock

Czym zastąpić proszek do pieczenia w przepisach?

3. Melasa

Melasa jest produktem ubocznym produkcji cukru i jest często używana jako zamiennik cukru rafinowanego. Może być również stosowana jako zamiennik proszku do pieczenia.

Jest wystarczająco kwaśna, aby wywołać reakcję kwasowo-zasadową w połączeniu z sodą oczyszczoną.

Należy użyć 1/4 szklanki melasy i 1/4 łyżeczki sody oczyszczonej, aby zastąpić 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, pamiętając o zmniejszeniu ilości pozostałych płynów w przepisie. Warto rozważyć również ograniczenie ilości pozostałych substancji słodzących, gdyż melasa zawiera sporo cukru.

Melasa może być stosowana jako zamiennik proszku do pieczenia. | fot. Shutterstock

4. Winian potasu

Kamień winny, znany również jako winian potasu, jest kwaśnym białym proszkiem powstającym jako produkt uboczny przy produkcji wina. Stosowany jest najczęściej do stabilizacji białek jaj i kremów. Jest dobrym substytutem proszku do pieczenia.

Dla uzyskania najlepszych efektów należy trzymać się proporcji 2:1 (winian potasu - soda oczyszczona). Aby zastąpić 1 łyżeczkę proszku do pieczenia stosujemy 1/4 łyżeczki sody oczyszczonej i 1/2 łyżeczki winianu potasu.

Pieczenie ciast bez proszku do pieczenia. Czego użyć?

5. Ocet

Ocet jest produkowany poprzez fermentację, podczas której alkohol jest przekształcany przez bakterie w kwas octowy. Pomimo swojego mocnego i charakterystycznego smaku ocet jest powszechnym składnikiem wielu wypieków.

Kwaśne pH octu jest idealne do stosowania jako substytut proszku do pieczenia, a ocet ma działanie spulchniające w połączeniu z sodą oczyszczoną. Biały ocet ma najbardziej neutralny smak i nie zmieni koloru produktu końcowego.

Aby zastąpić łyżeczkę proszku do pieczenia w przepisie należy zmieszać 1/4 łyżeczki sody oczyszczonej i 1/2 łyżeczki octu.

Kwaśne pH octu jest idealne do stosowania jako substytut proszku do pieczenia. | fot. Shutterstock

6. Mąka samorosnąca

Przy braku zarówno sody oczyszczonej, jak i proszku do pieczenia, samorosnąca mąka może być dobrą alternatywą. Łączy w sobie mąkę uniwersalną, proszek do pieczenia i sól, dzięki czemu zawiera wszystko, czego potrzeba, aby wypieki wyrosły.

Zwykłą mąkę w przepisie zastępuje się mąką samorosnącą, resztę przepisu wykonuje się zgodnie z zaleceniami, pomijając proszek do pieczenia i sodę oczyszczoną.

Wiele wypieków zawdzięcza swoją lekką i przewiewną konsystencję ubitym białkom. | fot. Shutterstock

7. Ubite białka jaj

Wiele wypieków zawdzięcza swoją lekką i przewiewną konsystencję raczej ubitym białkom niż proszkowi do pieczenia, ponieważ proces ubijania białek jaj tworzy maleńkie pęcherzyki powietrza, które zwiększają objętość i lekkość.

Ta metoda jest najczęściej stosowana do sufletów, naleśników, bez i niektórych rodzajów ciast. Może to być dobra opcja przy braku proszku do pieczenia lub sody oczyszczonej.

Aby białka były idealnie lekkie i puszyste, należy ubić je na niskich obrotach, aż się spienią, a następnie zwiększyć prędkość, aż ubite jajka utworzą miękkie szczyty, po czym wymieszać delikatnie pozostałe składniki z ubitymi białkami.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl