Ciastka Milka Oreo Sensations – nowość w portfolio Mondelez

Nowy produkt to połączenie znanych konsumentom ciastek Milka Sensations z kawałkami czekolady Milka oraz kremem, który powstał na bazie kultowych ciastek Oreo. Chrupiące, mocno kakaowe i z nadzieniem o smaku wanilii – takie są właśnie nowe ciastka Milka Oreo Sensations.

– Produkty Milka & Oreo to jedne z najlepiej sprzedających się słodyczy w portfolio Mondelez, które od momentu wprowadzenia na rynek niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Do tej pory dostępne były różne warianty czekolad i batony Milka & Oreo, a teraz mamy okazję zaprezentować pierwsze ciastka. Milka Oreo Sensatons, bo o nich mowa, to odpowiedź na preferencje konsumentów, którzy pokochali połączenie delikatnej czekolady Milka, stworzonej z mleka alpejskiego oraz kultowych ciastek Oreo. Nowość charakteryzuje się pysznym smakiem, wyjątkową teksturą oraz konsystencją – mówi Karolina Trojak, Junior Brand Manager Milka Biscuits.

Ciastka w formacie 156g są już dostępne w szerokiej dystrybucji. Dodatkowo, w ofercie sieci sklepów Żabka jest także mniejsza wersja impulsowa 52g.

Nowy produkt będzie się cieszył wsparciem marketingowym i sprzedażowym. Spot reklamowy będzie można zobaczyć w telewizji oraz w internecie. Na konsumentów czekają także dedykowane materiały POS w sklepach.