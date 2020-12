Ciastka Oreo i Lady Gaga - wspólny nowy produkt

Ciasteczka o smaku waniliowym są jasnoróżowe z zielonym kremowym nadzieniem i mają różne tłoczenia inspirowane albumem. Będą dostępne w paczkach po sześć ciastek w sklepach wielobranżowych od stycznia 2021 roku.

Oreo i Lady Gaga ogłosili uruchomienie „Sing It With Oreo” - kampanii, która zachęca fanów do wysyłania muzycznych wiadomości do bliskich, aby mieć szansę wygrania płyty Lady Gagi oraz biletów na koncerty, a także spotkania z gwiazdą.

