Ciepłe lody – słodki posmak dzieciństwa

Ciepłe lody, czyli słodka pianka w wafelku, to kultowy przysmak czasów PRL. Są najprawdopodobniej polskim wynalazkiem.

Na skalę przemysłową ciepłe lody w latach komunistycznych produkowane były przez firmę „Nadwiślanka” z Torunia. Receptura przez lata nie uległa zmianom.

Producenci ciepłych lodów nadal dostarczają swoje wyroby do małych, rodzinnych sklepów spożywczych.

Ciepłe lody – choć wyglądają jak prawdziwe "zimne" lody, nie rozpuszczają się nawet w upalne dni i żadne dziecko nie przeziębi sobie od nich gardła. Niezwykły oksymoron, jakim są „ciepłe lody”, to dla kilku pokoleń Polaków smak dzieciństwa.

W czasach, kiedy portfolio dostępnych na rynku słodyczy nie było tak gigantyczne jak dziś, a firmy nie musiały toczyć ze sobą bratobójczych walk o chwilę uwagi konsumentów, ciepłe lody kradły serca kolejnych roczników dzisiejszych dorosłych. Firmy produkujące ciepłe lody nadal istnieją, przetrwały zmiany systemowe i… mają się dobrze. Produkt wciąż kupić, choć wbrew pozorom nie jest to takie proste. Trzeba wiedzieć, gdzie szukać.

Ciepłe lody – polski wynalazek z przypadku

– Ciepłe lody to produkt charakterystyczny dla czasów PRL. Przeżyły swoje "złote czasy" w latach siedemdziesiątych, w połowie osiemdziesiątych i w cukierniach na terenie Polski na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku – mówi serwisowi portalspozwyczy.pl Andrzej Piętka z Akademii Wypieków.

Jak dodaje, czasu ich powstania należałoby szukać w latach 50. XX wieku.

– Bardzo trudno jest wskazać miejsce narodzin, najczęściej mówi się o dwóch cukierniach z Trójmiasta. Początków powstania ciepłych lodów szukałbym zbieżnie z powstaniem pierwszego producenta rożków waflowych w Polsce na skalę półprzemysłową. Na podstawie wielu rozmów mogę powiedzieć, że powstały przypadkowo, a swoją popularność zyskały dzięki potrzebie ograniczania strat surowca zostającego z produkcji (białek z jaj kurzych) i pozostawania kremów z produkcji innych wyrobów oraz wzrostu popularności ciepłych lodów wśród kupujących – przytacza Andrzej Piętka, który został zaangażowany w „śledztwo” serwisu portalspozywczy.pl.

Z prowadzonych przez naszego eksperta rozmów z cukiernikami wynika, że kojarzą oni ich powstanie m.in. z produkcją… ptysiów, czyli ciastek z kremem.

– Mając nadmiar kremu, dodano go do rożków. Była to generalnie tańsza alternatywa dla lodów zimnych, a więc mamy chętnie je kupowały swoim dzieciom, żeby nie zaziębiły gardła. Dla małego dziecka lody to lody, ale ich wysoka słodkość zjednywała również nowych konsumentów wśród młodzieży i dorosłych. Nie wymagały zamrażarki, co dawało większe szanse przechowywania. Ich koszt dla cukiernika to był głównie zakup rożków i cukru. W sumie dawało to dobry zarobek ze sprzedaży. W cukierniach zawsze dużo zużywało się jajek, z czego żółtka szły do produkcji ciast, a "odpadem" były właśnie białka. Dlatego ciepłe lody były w ofercie cukierni. Jednym z pierwszych dużych producentów, działających na skalę przemysłową był zakład w Toruniu. Można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że to polski produkt od A do Z – tłumaczy ekspert.

Ciepłe lody MAKO – skład jak sprzed lat

O historię ciepłych lodów spytaliśmy także jednego z producentów – firmę MAKO z Rogowa, założoną przez Mariana i Krystynę Koperskich w 1978 roku.

– Ciepłe lody, u nas nazywane Murzynkami, to polski produkt. Kiedy powstał, tego niestety nie wiem, ale na pewno w latach 50. był już znany i sprzedawany w cukierniach. Na skalę przemysłową ciepłe lody w latach komunistycznych były produkowane przez firmę „Nadwiślanka” z Torunia. Natomiast ojciec produkował już Murzynki w swojej cukierni, która powstała w 1978 roku i zgodnie z jego recepturą produkujemy je do dzisiaj – mówi Paweł Koperski, prezes MAKO.

Z czego składa się pianka w ciepłych lodach? Jak wymienia Paweł Koperski, głównymi surowcami są cukier i białko jaja kurzego. Co ciekawe, ta receptura nie uległa przez lata zmianom, więc jedząc dziś ciepłe lody, mamy szansę rzeczywiście cofnąć się do czasów dzieciństwa.

– Receptura jest niezmienna, tylko w chwili obecnej ze względów bezpieczeństwa sanitarnego i epidemiologicznego produkujemy z białka jaja kurzego w proszku, wcześniej z naturalnego prosto z jajka – precyzuje prezes MAKO.

Ciepłe lody ofiarą zmian w handlu?

Paweł Koperski przyznaje, że największą popularnością ciepłe lody cieszyły się w latach 90. i na początku nowego wieku. W przypadku jego firmy szczyt produkcji przypadł na rok 2002. Z kolei 2020 okazał się najsłabszy, w dużej części wpływ miała epidemia COVID-19.

Dostępność i popularność ciepłych lodów m.in. w latach 90. prezes MAKO wiąże z bardzo duża liczbą małych, rodzinnych sklepów spożywczych w Polsce, które chętnie tymi słodyczami handlowały… w przeciwieństwie do marketów.

– Obecnie małe sklepy są wypierane przez supermarkety, które rosną jak grzyby po deszczu i zwiększają swój udział w rynku – dodaje.

Można by sądzić, że zainteresowanie ciepłymi lodami spadło wraz z pojawieniem się innych, krajowych i zagranicznych słodyczy. Paweł Koperski uważa jednak, że jest to tylko częściowo prawdą. Jego zdaniem, na mniejszą sprzedaż wpływ miały przede wszystkim właśnie zmiany struktury handlu.

Firma dostarcza swoje produkty przede wszystkim do tradycyjnych hurtowni na terenie całej Polski, które zaopatrują głównie małe i średniej wielkości rodzinne sklepy. Produkty te prawie nie występują w marketach.

Ciepłe lody – słodycz retro

Czy ciepłe lody mogą liczyć na większe zainteresowanie dzisiejszych konsumentów? Wydaje się, że tak. Według danych konsumenckich Mintel, aż 70% respondentów w Polsce identyfikuje się ze stwierdzeniem: "Lubię rzeczy, które przypominają mi o mojej przeszłości (np. o dzieciństwie)". Słodycze retro cieszą się coraz większą popularnością, nie tylko w Polsce. Mintel wskazuje np., że w kategorii słodyczy nieczekoladowych aż 74% polskich konsumentów stwierdza, że słodycze w stylu retro są dobrą propozycją prezentową.

– Generowanie nowych wrażeń i szczypty ekscytacji w branży spożywczej w oparciu o nostalgię jest inspirującym i zyskującym na znaczeniu zabiegiem marketingowym. Konsumenci chętnie otwierają się na produkty, które kojarzą im się z dobrymi, prostymi czasami. Jest to szczególnie istotne w epoce COVID-19, gdy otaczająca nas niepewność, stres i codzienny niepokój buduje coraz większe zainteresowanie rozwiązaniami, które mają polepszyć nasz nastrój i zapewnić pewną odskocznię, na przykład poprzez przeniesienie nas w czasy dzieciństwa – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst Mintel.

