Niezmiennie od lat Wszystkim Świętym towarzyszą również lokalne tradycje związane ze słodkościami. W Warszawie i na Mazowszu niezwykle popularna jest pańska skórka. W Krakowie popularny jest trupi miodek, a na Lubelszczyźnie - szczypka.

Pańska skórka, trupi miodek, szczypka. Na Wszystkich Świętych szukamy lokalnych przysmaków; fot. A. Wrona

Pańska skórka – co to jest?

Przy cmentarzach stołecznej Warszawy i w innych miejscowościach Mazowsza w dniu Wszystkich Świętych sprzedawany jest lokalny przysmak o nazwie pańska skórka.

Czym jest pańska skórka? Produkt ten został w 2008 roku wpisany na listę produktów tradycyjnych w województwie mazowieckim i corocznie cieszy się olbrzymia popularnością w trakcie listopadowych świąt. To tradycyjny cukierek domowej roboty, który jest zawinięty w papierek.

Pańska skórka – historia

Pańska skórka początkowo funkcjonowała pod inną nazwą – panieńska skórka, później szerzej przyjęła się wersja skrócona. Panieńska skórka musiała istnieć co najmniej od końca XIX wieku, bowiem została wymieniona w wydaniu „Słownika języka polskiego” z 1908 roku (pod. Red. Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwieckiego). Sama nazwa jest porównaniem do skóry młodych dziewcząt.

Jak się robi pańską skórkę?

Do wytworzenia pańskiej skórki używa się cukru, wody, syropu/soku (np. z malin, z cytryny), białek ubitych ze szczyptą soli, żelatyny oraz ziemniaczanej mąki. Masę na pańską skórkę należy ugotować i wylać na blachę, a następnie z tak uformowanego dania wyciąć cukierki w kształcie kwadratów o ok. 3-cm bokach.

Dawniej pańską skórkę przyrządzano nieco inaczej, a „Słownik języka polskiego” przytacza następujące składniki: guma arabska, białko jajeczne ubite na pianę, cukier miałki i olejek kwiatu pomarańczowego. Dziś natomiast odmian pańskiej skórki są dziesiątki, w internecie również można znaleźć nowe przepisy na te łakocie.

Pańska skórka: Tradycyjny przepis

Według książki Kuchnia Warszawy i Mazowsza tradycyjny przepis na pańską skórkę jest następujący:

Składniki:

50 dag cukru

100 ml syropu różanego

150 ml syropu truskawkowego

10 g żelatyny

4 białka

sól

120 gr mąki ziemniaczanej

Do cukru wlać szklankę wody, dodać oba syropy i powoli gotować. Żelatynę rozpuścić. Białka ubić ze szczyptą soli. Dodać 4 łyżki mąki ziemniaczanej. Powoli wlewać syrop i żelatynę. Mieszać do wystudzenia. Wylać masę na blachę wyłożoną papierem i posypaną mąką, odstawić na 3-4 godziny, by zastygła. Kroić w kwadraty o boku 3 cm.

Jak smakuje pańska skórka?

Pańska skórka jest bardzo słodka, ma delikatny karmelowo - migdałowy smak, smak ten jednak zależy w dużej mierze od dodatków zastosowanych w przepisie (np. konkretnych syropów/soków). Przypomina nieco rachatłukum, czyli wyrób cukierniczy charakterystyczny dla wielu lokalnych kuchni, głównie z obszaru Półwyspu Bałkańskiego i Bliskiego Wschodu.

Trupi miodek na Wszystkich Świętych

Pańska skórka to przysmak mazowiecki, ale i inne regiony mają swoje odpowiedniki na Wszystkich Świętych.

W Krakowie niezwykle popularny jest tzw. „trupi miodek”, czyli miodek turecki, który ma formę nieregularnych, twardych bryłek o miodowym smaku. Miodek może się łamać albo kruszyć, a jego głównym składnikiem jest skarmelizowany cukier uzupełniony o olejki aromatyczne i barwniki, w który wtopione są pokruszone orzechy.

Szczypka na Wszystkich Świętych

Na Lubelszczyźnie z kolei w tym okresie podobną rolę spełnia szczypka, czyli wyrób cukierniczy w postaci laseczki przypominającej szczapę (kawałek rozłupanego drewna przesyconego żywicą, służący do rozpalania ognia) drewna.

Pańska skórka - cena

W ubiegłym roku pańska skórka kosztowała zwykle w granicach 2 - 2,5 zł za sztukę. Poza cmentarzami można też czasem pańską skórkę kupić także w innych miejscach Warszawy.

