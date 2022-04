Co Bakalland i Purella zyskają na fuzji? Ekspert: Trzymam kciuki za ten projekt

Bakalland i Purella to firmy, które pasują do siebie. Mam dobre zdanie na temat menedżerów zarządzających obiema spółkami i to nie tylko na najwyższym szczeblu - mówi nam Marek Piątkowski, dyrektor generalny firmy Bewa, a wcześniej m.in. prezes zarządu ZPC Otmuchów.

Bakalland i Purella łączą siły. Czy projekt odniesie rynkowy sukces? fot. mat. pras.

Bakalland i Purella łączą się

Jak informowaliśmy w tekście Bakalland łączy się z Purellą. Wchodzą w trend wegański, akcjonariusze Bakalland SA oraz wspólnicy Purella Sp. z o.o. podpisali umowę inwestycyjną, której celem jest połączenie obu spółek i stworzenie grupy będącej liderem segmentu żywności prozdrowotnej w Polsce i znaczącym graczem w Europie.

Jak poinformował serwis portalspozywczy.pl Marian Owerko, prezes Bakallandu, pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powstanie podmiot, który planuje wprowadzić na rynek nowe kategorie prozdrowotnych produktów między innymi z zakresu roślinnych zamienników mięsa i mleka.

Czy Bakalland i Purella pasują do siebie?

Marek Piątkowski, dyrektor generalny Bewa Sp. z o.o., a wcześniej m.in. prezes zarządu ZPC Otmuchów, mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że Bakalland i Purella to firmy, które pasują do siebie.

- Ze strony biznesowej Bakalland jest sprawnym podmiotem jeśli chodzi dystrybucję przekąsek i ma dużą siłę rynkową, choć mam wrażenie jeśli chodzi ostatnie lata dynamika rozwoju firmy trochę spadła. Z kolei Purella to moim zdaniem od kilku lat jeden z najsprawniejszych podmiotów na rynku jeśli chodzi o wdrażanie nowości - wskazuje.

Co Bakalland i Purella mogą zyskać na fuzji?

Piątkowski wskazuje, że w wyniku połączenia Purella zwiększy swoją siłę rynkową, a Bakalland może zwiększyć swoją sprawność radzenia sobie z nowościami i bardziej innowacyjnym podejściem.

- Jest to fajny miks i jeśli benefity obu firm zostaną zachowane po sfinalizowaniu transakcji, może się stworzyć ciekawa mieszanka. Mam dobre zdanie na temat menedżerów zarządzających obiema spółkami i to nie tylko na najwyższym szczeblu. Trzymam kciuki za ten projekt - dodaje.

Ekspert zauważa, że Bakalland ma bardzo sprawny zespół sprzedażowy.

- W branży FMCG skala współpracy z sieciami detalicznymi czy hurtowymi jest bardzo istotna. Tego Purella nie ma. Natomiast udało jej się zdobyć paru ciekawych kontrahentów i skomercjalizować kilka ciekawych nowości, ale nie mają tej skali i siły co Bakalland. To dobra transakcja także dla odbiorców produktów obu firm, którzy mogą liczyć na lepszą obsługę i więcej ciekawych produktów - dodaje.

Bakalland i Purella wchodzą w trend wege

Piątkowski zwraca uwagę, że Bakalland i Purella to dwie różne kultury organizacyjne.

- Zawsze przy tego rodzaju "zderzeniu" powstaje pytanie, czy obu stronom uda się zachować swoje atuty. Pojawiają się też pokusy żeby nie do końca akceptować odmienności drugiej strony. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale takie ryzyko zawsze istnieje - wskazuje.

Marka Piątkowskiego zapytaliśmy także o to, czy wejście na rynek zamienników mięsa i mleka nie jest dziś już ruchem spóźnionym.

- Tutaj spóźnionych ruchów nie ma, bo w branży FMCG nie zawsze wygrywa ten, kto jest pierwszy tylko ten, kto jest najbardziej sprawny komercyjnie i operacyjnie. Wejście w ten segment jest dziś dość oczywiste, bo jest to jeden z ważniejszych trendów na rynku. Jeżeli ktoś działa na rynku przekąsek czy produktów funkcjonalnych to powinien mieć coś takiego w ofercie. Rynek zamienników będzie się mocno rozwijał, więc miejsce dla nowych graczy na pewno jeszcze się znajdzie - podsumował.