W diecie cukrzycowej ważne jest nie tylko to, co jemy, ale także pora spożywania posiłków. Ostatni posiłek przed snem powinno się spożyć godzinę przed pójściem spać. Co wtedy zjeść, aby mieć niski cukier rano?

Zarówno niski, jak i wysoki poziom cukru we krwi może mieć szkodliwy wpływ na organizm, nie tylko krótkoterminowo, ale także długoterminowo i mądrze jest temu zapobiegać. Odpowiednia przekąska przed snem może być zbawienna zarówno dla osób z cukrzycą typu 1, jak i 2 i może pomóc zapobiegać niskiemu poziomowi cukru we krwi przez całą noc i/lub wysokiemu poziomowi cukru we krwi rano. Dodatkowo, może pomóc zasnąć, a także zapewnić spokojny sen bez pobudek z powodu uczucia głodu.

Nie każdy chorujący na cukrzycę będzie jednak potrzebował przekąski przed snem. Ważny jest stały monitoring poziomu cukru we krwi, zarówno w ciągu dnia, jak i przed snem i tuż po przebudzeniu. Na podstawie wyników należy skonsultować z lekarzem czas i formy przyjmowania posiłków i dotyczy to także późnych przekąsek.

Przed snem zaleca się unikanie przekąsek bogatych w węglowodany, które mogą spowodować wzrost cukru we krwi. Przy tym należy też wziąć po uwagę efekt brzasku. To zjawisko (nazywane również hiperglikemią o świcie), które występuje podczas budzenia się, a opiera się na wzroście poziomu cukru we krwi (w godz. 4-5 rano). Jego skutki mogą się nasilić wraz ze spożyciem nieodpowiedniej przekąski wieczorem.

Jeśli jednak w naszej przekąsce znajdują się węglowodany, powinna być złożona i zawierać także błonnik, białko i zdrowe tłuszcze. Ta kombinacja zapobiegnie dużemu wzrostowi cukru we krwi. Warto pamiętać także o wielkości porcji i spożyciu kalorii, pamiętając, że powinna to być przekąska, a nie pełnoprawny posiłek.

Co jeść przed snem w diecie cukrzycowej?

Pełnoziarnista kromka z awokado

Awokado jest naturalnie bogate w błonnik (spowalnia proces trawienia, uwalniając energię z pożywienia przez dłuższy czas. Może to pomóc w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi) i pełne zdrowych tłuszczów, które są dobre dla serca i poziomu cukru we krwi. Można je połączyć z kromką pełnoziarnistego chleba bogatego w błonnik. Według badania z 2022 roku opublikowanego w Nutrients, produkty pełnoziarniste mają pozytywny wpływ na poziom cukru we krwi.

Pełnoziarnista kromka z naturalnym masłem orzechowym

Wariacja na temat, ale zamiast awokado występuje tu naturalne masło orzechowe. Nie powinno zawierać soli ani cukru. Masło orzechowe jest bogate w zdrowe tłuszcze i białko, więc w połączeniu z chlebem pełnoziarnistym może pomóc spowolnić trawienie węglowodanów i powstrzymać nocny głód. Zawiera także magnez, który pomaga regulować poziom cukru we krwi.

Co jeść na kolację, żeby mieć niski cukier rano?

Orzechowa mieszanka

W tym wypadku masła orzechowego można użyć jako bazy. Orzechy zawierają białko, tłuszcz i błonnik, a w licznych badaniach powiązano je z obniżeniem poziomu cukru we krwi na czczo i kontrolą poziomu cukru we krwi. Aby zwiększyć zawartość białka można dodać miarkę odżywki białkowej lub orzechów o wyższej zawartości białka, takich jak orzeszki ziemne lub migdały (zawierają także dużo witaminy E). Orzechy włoskie, nasiona chia lub mielony len uzupełnią z kolei przekąskę o kwasy omega-3 pochodzenia roślinnego. Mają działanie przeciwzapalne, a leczenie stanów zapalnych jest badane jako potencjalny sposób pomocy w przypadku cukrzycy i zespołu metabolicznego.

Jajko na twardo

Jajka są doskonałym źródłem białka i zawierają również bardzo mało węglowodanów. Na przekąskę można zjeść jajko z kilkoma pełnoziarnistymi krakersami, aby dodać błonnika.

Co jeść wieczorem na obniżenie cukru?

Jabłko

Jabłka są bogate w błonnik, przeciwutleniacze i witaminę C i są dobrą przekąską przed snem. Wysoka zawartość błonnika w jabłkach zapewnia uczucie sytości na dłużej, spokojny sen i niski poziom cukru na czczo. Pomagają również zmniejszyć oporność na insulinę, pomagając w ten sposób w kontroli poziomu cukru u osób z cukrzycą.

Marchewki, pomidorki koktajlowe lub plasterki ogórka

Warzywa nieskrobiowe to doskonały wybór na przekąskę. Są bardzo niskokaloryczne, niskotłuszczowe i niskowęglowodanowe, a jednocześnie oferują mnóstwo witamin i minerałów.

Te warzywa dostarczają również przeciwutleniaczy i dobrą dawkę błonnika i poprawiają zdrowie serca i jelit. Aby uzyskać więcej białka, można dodać do tej niskokalorycznej przekąski plaster sera o niskiej zawartości tłuszczu.

Jaka przekąska wieczorem dla diabetyków?

Jogurt grecki z jagodami

Jogurt grecki to dobry wybór dla osób z cukrzycą, ponieważ może zawierać nawet dwa razy więcej białka i tylko połowę węglowodanów w porównaniu do zwykłego jogurtu. Ponadto poprawia trawienie i pracę serca. Musi to jednak być jogurt naturalny, gdyż wersje smakowe często zawierają dużo dodanego cukru, który może podnieść poziom cukru we krwi. Dla osłodzenia jogurtu można dodać owoce takie jak jeżyny lub jagody. Mają niższy indeks glikemiczny niż inne rodzaje owoców, nie spowodują tak dużego wzrostu poziomu cukru we krwi. Jagody są nie tylko bogate w błonnik, ale zawierają również dużą ilość antocyjanów, przeciwutleniaczy, które mogą hamować niektóre enzymy trawienne, które pomagają spowolnić trawienie, zgodnie z badaniem z 2021 r. opublikowanym w International Journal for Vitamin and Nutrition Research.

Co jeść na kolację, aby rano mieć niski cukier?

Hummus z warzywami lub owocami

Hummus jest wytwarzany z ciecierzycy, białka roślinnego, a rośliny strączkowe, takie jak ciecierzyca, oferują wyjątkowe korzyści osobom z cukrzycą. Rośliny strączkowe mogą pomóc w poprawie wrażliwości na insulinę - dowodzi badanie z 2018 roku opublikowane w Nutrients. Hummus można połączyć z warzywami (np. marchwią i selerem), aby uzyskać dodatkową porcję błonnika.



Pełnoziarniste krakersy i ser

Pełne ziarna zawierają korzystne ilości błonnika, który pomaga zapobiegać dużym skokom cukru we krwi. Z kolei niskotłuszczowy ser zawiera białko, trochę tłuszczu i mało węglowodanów (lub wcale ich nie zawiera), ale co ważniejsze - białko i tłuszcz mogą również pomóc dłużej czuć się sytym, zmniejszając w ten sposób apetyt na mniej zdrową żywność.

