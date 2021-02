Co się stało z Kremem Snickers?

Krem Snickers to rzadki przykład produktu spożywczego, wobec którego użycie słowa “kultowy” nie jest przesadą. Dla wielu dzisiejszych 30-40 latków to symbol lat 90. stawiany często na równi z Gumą Turbo i Frugo. I choć wymienione produkty doczekały się swoich reaktywacji, Krem Snickers od lat pozostaje owiany mgłą tajemniczego zniknięcia z rynku. Co się z nim stało? Czy powróci? Zapytaliśmy o to producenta - firmę Mars.