Karnawał, a przede wszystkim tłusty czwartek, kojarzy się w Polsce przede wszystkim ze słodkościami w postaci pączków i faworków. Istnieją jednak równie pyszne (i słodkie) alternatywy, których warto spróbować. Oto przysmaki prosto z Chorwacji, Hiszpanii i Korei.

Co zamiast pączków na tłusty czwartek? Zakręcone pączki z Korei

Słodkie kulki, czyli pączki jakie znamy w Polsce, w niczym nie przypominają kształtem tych, znanych w Korei Południowej. Nazywane tam są kkwabaegi i w odróżnieniu od naszych pączków nie mają w sobie nadzienia. Koreańskie pączki, pomimo niemal identycznego składu ciasta mają jednak zdecydowanie inną formę - są zakręconymi zawijasami. Je się je najczęściej z drobnym cukrem (ale nie pudrem) i cynamonem w formie posypki.

Co zamiast pączków na tłusty czwartek? Fritule, czyli mini pączki z Chorwacji

Małe pączki wielkości orzechów włoskich upodobali sobie z kolei Chorwaci. Stały się tam tradycją jarmarków świątecznych, ale są również popularne w karnawale i nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować ich również w tłusty czwartek. Są miękkie i puszyste i podobnie jak tradycyjne pączki - smaży się je w głębokim tłuszczu. Zachwycają dodatkami do ciasta (to np. rodzynki, wanilia, cynamon, skórka pomarańczy, orzechy, likier Maraschino), i różnią się często przepisami w zależności od miejsca wytwarzania.

Co zamiast pączków na tłusty czwartek? Churros. Nie ma bez nich karnawału w Hiszpanii

W Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej niezwykle popularne w karnawale są churros wytwarzane z ciasta parzonego. Smakołyki są miękkie w środku i chrupiące z zewnątrz, a ich oryginalny kształt formuje się za pomocą rękawa cukierniczego lub szprycy. Najczęściej są posypywane cukrem pudrem i oblewane gorącą czekoladą.

Przepis na fritule

Składniki

25 g świeżych drożdży

200 ml mleka

1 łyżeczka cukru

8 szklanek mąki uniwersalnej

1 łyżeczka soli

1 szklanka ciemnych rodzynek

1/2 szklanki orzechów włoskich, posiekanych

1 tarte jabłko

2 łyżeczki skórki z cytryny

3 szklanki oleju, do smażenia

cukier puder do posypania

Wykonanie krok po kroku

Krok 1. Najpierw należy wykonać zaczyn. Drożdże trzeba pokruszyć i wsypać do podgrzanego mleka, po czym wymieszać i odstawić na kwadrans do spienienia. W tym czasie można zetrzeć jabłko.

Krok 2. Zaczyn mieszamy z mąką, solą i rodzynkami oraz orzechami, startym jabłkiem i skórką z cytryny. Aby uzyskać odpowiednią konsystencję ciasta dolewamy wody lub mleka, całość powinna być nieco gęstsza niż masa na naleśniki. Przykrywamy miskę folią spożywczą i odstawiamy do podwojenia objętości na około 1 godzinę.

Krok 3. Na patelni z grubym dnem rozgrzewamy olej w temperaturze 180 stopni C. Ciasto nabieramy dużą łyżką po czym ostrożnie wrzucamy do oleju. Smażymy je na złoty kolor, obracając. Wyjmujemy po usmażeniu łyżką cedzakową i układamy do odsączenia oleju na ręczniku papierowym. Podajemy posypane cukrem pudrem.

Przepis na churros

Składniki

1 szklanka wody

1/2 łyżeczki soli

2 łyżki oleju roślinnego

1 szklanka mąki

2 litry oleju do smażenia

1/2 szklanki cukru + 2,5 łyżki do posypania

1 łyżeczka mielonego cynamonu

Wykonanie krok po kroku

Krok 1. Wymieszaj wodę, 2,5 łyżki cukru, sól i 2 łyżki oleju roślinnego w małym rondlu i umieść na średnim ogniu. Doprowadź do wrzenia i zdejmij z ognia. Wsyp mąkę, mieszając, aż mieszanina utworzy kulę.

Krok 2. Rozgrzej olej do smażenia we frytkownicy lub głębokim garnku do 190 stopni C.

Krok 3. Ciasto przełóż do rękawa cukierniczego z końcówką w kształcie gwiazdki. Ostrożnie wyciśnij kilka 10-centymetrowych pasków ciasta do gorącego oleju. Smaż churros na złoty kolor i użyj łyżki cedzakowej, aby przenieść je do odsączenia z oleju na ręczniki papierowe.

Krok 4. Wymieszaj 1/2 szklanki cukru i cynamonu. Obtocz odsączone churros w mieszance cynamonu i cukru. Możesz także oblać je polewą czekoladą lub gorącą czekoladą.

Przepis na kkwabaegi

Składniki

3 szklanki mąki uniwersalnej + 2 łyżki stołowe do posypania

2 łyżki masła

1 opakowanie suchych drożdży

5 łyżek cukru

1 szklanka mleka

1 jajko

1/2 łyżeczki soli

olej do smażenia

1/2 łyżeczki cynamonu mielonego

Wykonanie krok po kroku

Krok 1. Rozpuść masło w małym rondlu na średnim ogniu. Zdejmij z ognia i dodaj mleko, 2 łyżki cukru i sól. Dobrze wymieszaj, aż wszystko dobrze się rozpuści. Wbij jajko do rondelka i dobrze wymieszaj. Dodaj drożdże i wymieszaj. Pozostaw na 5 minut.



Krok 2. Przełóż do dużego naczynia. Dodaj 3 szklanki mąki i dobrze wymieszaj drewnianą łyżką. Kiedy wszystko jest dobrze wymieszane, wyrabiaj ciasto ręką przez kilka minut i uformuj z niego dużą kulę. Przykryj folią.



Krok 3. Pozostaw ciasto do wyrośnięcia, aż podwoi swoją objętość, zwykle od 1 godziny do 1,5 godziny.



Krok 4. Ugniataj ciasto przez kilka minut, aż będzie miękkie i gładkie. Ponownie przykryj folią spożywczą i pozostaw na 30 minut do 1 godziny, aż ponownie podwoi swoją objętość.

Krok 5. Odkryj ciasto i zagniataj je przez kilka minut. Umieść je na blacie kuchennym lub stolnicy posypanej mąką i podziel ciasto na 16 równych kawałków.

Krok 6. Weź kawałek ciasta i rozwałkuj go tak, aby utworzył linę o długości 25 cm i szerokości 2 cm. Trzymaj ciasto po dwóch stronach i zwijaj je w przeciwne strony, a po zwinięciu złap końce i podnieś.

Krok 7. Pozostaw ciasto do wyrośnięcia na około 30 minut.

Krok 8. Podgrzej olej na głębokiej patelni na średnim ogniu, aż temperatura osiągnie 180 stopni C. Obniż temperaturę do średniej, a następnie delikatnie włóż ręcznie ciasto do gorącego oleju.

Krok 9. Smaż przez około 5 minut, delikatnie przewracając je szczypcami, aż staną się chrupiące z zewnątrz i równomiernie złociste.



Krok 10. Usmażone pączki odcedź. Umieść je w papierowej torbie z mieszanką cukru i cynamonu. Potrząśnij kilka razy, aż będą równomiernie przykryte posypką. Podawaj na gorąco.

