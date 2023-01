Słodycze i przekąski

Co zamiast pączków? W tłusty czwartek sprawdzą się też inne słodkości

Autor: Witold Stech

Data: 26-01-2023, 13:37

Karnawał, a przede wszystkim tłusty czwartek, kojarzy się w Polsce przede wszystkim ze słodkościami w postaci pączków i faworków. Istnieją jednak równie pyszne (i słodkie) alternatywy, których warto spróbować. Oto przysmaki prosto z Chorwacji, Hiszpanii i Korei.

Churros to słodka przekąska z Hiszpanii. | fot. Shutterstock

Co zamiast pączków na tłusty czwartek? Zakręcone pączki z Korei

Słodkie kulki, czyli pączki jakie znamy w Polsce, w niczym nie przypominają kształtem tych, znanych w Korei Południowej. Nazywane tam są kkwabaegi i w odróżnieniu od naszych pączków nie mają w sobie nadzienia. Koreańskie pączki, pomimo niemal identycznego składu ciasta mają jednak zdecydowanie inną formę - są zakręconymi zawijasami. Je się je najczęściej z drobnym cukrem (ale nie pudrem) i cynamonem w formie posypki.

Co zamiast pączków na tłusty czwartek? Fritule, czyli mini pączki z Chorwacji

Małe pączki wielkości orzechów włoskich upodobali sobie z kolei Chorwaci. Stały się tam tradycją jarmarków świątecznych, ale są również popularne w karnawale i nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować ich również w tłusty czwartek. Są miękkie i puszyste i podobnie jak tradycyjne pączki - smaży się je w głębokim tłuszczu. Zachwycają dodatkami do ciasta (to np. rodzynki, wanilia, cynamon, skórka pomarańczy, orzechy, likier Maraschino), i różnią się często przepisami w zależności od miejsca wytwarzania.