Colian: Ceny surowców i opakowań poszybowały w górę

Z jakimi wyzwaniami na rynku surowców borykają się producenci słodyczy? Czy sezon świąteczny będzie w tym roku udany? Mariusz Jaroszewski, Kierownik Działu Strategii i Rozwoju Biznesu Colian, opowiada o rynku słodyczy.

Autor: AW/portalspozywczy.pl

Data: 13-12-2021, 08:22

Mariusz Jaroszewski, Kierownik Działu Strategii i Rozwoju Biznesu Colian

Portalspozywczy.pl: Jak kształtują się ceny surowców w tym roku? Jaka jest dostępność surowców w branży słodyczy?

Mariusz Jaroszewski, Kierownik Działu Strategii i Rozwoju Biznesu Colian: Patrząc na uśrednioną strukturę kosztów wytworzenia słodyczy z oferty Colian, widzimy, że blisko 20% stanowi w niej kakao, prawie 17% cukier i substancje słodzące, ponad 7% mleko i tyleż samo oleje i tłuszcze. W ostatnim czasie ich ceny wzrosły dwucyfrowo. Według portalu Bankier.pl kakao na giełdzie w połowie września kosztowało o 12% więcej niż rok temu. Ponieważ zakup tego typu surowca kontraktuje się na kilka miesięcy do przodu to, zależnie od okresu, finalnie producenci słodyczy mogli płacić za tonę nawet o 1/3 więcej. Tłuszcze, oleje podrożały od 30% do 50%, cukier obecnie kosztuje minimum 15%-20% więcej niż w roku 2020. Mimo teoretycznie ładnego lata są również problemy z dostępnością wysokiej jakości mąki do wypieków (jej cena rośnie od 15% do 25-30%, osiągając najwyższy poziom od 6 lat). Brakuje również wystarczająco dobrych jakościowo owoców, w tym tak ważnej dla nas śliwki do produkcji Śliwki Nałęczowskiej.