Produkty marki Goplana znalazły się w świątecznej ofercie czołowej sieci handlowej w Singapurze. Dzięki współpracy firmy Colian z lokalnym biurem PAIH, polskie słodycze są dostępne w 50 punktach sprzedaży w całym kraju.

Colian podpisał ważną umowę na singapurskim rynku /fot. mat.pras

Marka Colian weszła do sieci handlowej w Singapurze

Polska należy do grona największych producentów słodyczy w UE. Wśród nich jest Colian z marką Goplana, która właśnie weszła do singapurskiej sieci sklepów Cold Storage i znalazła się w jej świątecznej ofercie. Przeciętny Singapurczyk spożywa blisko 11 kg słodyczy rocznie. Tym samym mieszkańcy azjatyckiego państwa-miasta należą do czołowych konsumentów słodkości w regionie.

– Singapur jest rynkiem przyszłościowym o dużym potencjale sprzedażowym. To szansa na ekspansję naszych brandów w innych krajach azjatyckich oraz bardzo perspektywiczny kierunek eksportowy z najwyższym dochodem per capita wśród krajów z grupy ASEAN, otwartą gospodarką i dobrymi relacjami z UE. Wyroby europejskie są tam postrzegane jako produkty wysokiej jakości. Po przerwie spowodowanej pandemią, wróciliśmy z ofertą na ten rynek i wysłaliśmy pierwszy kontener ciastek Goplana Crunchy. Jednak to dopiero początek – już teraz singapurski klient jest zainteresowany poszerzeniem oferty o inne nasze propozycje. Polskie słodycze firmy Colian są atrakcyjne dla zagranicznej branży spożywczej i bardzo nas to cieszy – Malwina Przybylska Senior Key Account Manager Asia & Pacific Region.

Dzięki wsparciu singapurskiego biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), marce Goplana udało się poszerzyć dotarcie aż do 50 lokalnych punktów sprzedaży. Colian eksportuje w tej chwili produkty do 70 krajów zlokalizowanych na wszystkich kontynentach i dalsza ekspansja, również na rynku azjatyckim, jest dla niej priorytetowa.

Pomoc PAIH w Singapurze

Hipermarkety i supermarkety to w tym regionie wiodący kanał dystrybucji wyrobów cukierniczych. Dlatego, kiedy do ZBH Singapur zgłosił się polski producent, eksperci PAIH skontaktowali go z wiodącą siecią na rynku, Cold Storage.

Sieć Cold Storage należy do DFI Retail Group – jednego z największych detalistów w Azji. Grupa oraz jej spółki stowarzyszone prowadzą ponad 10,2 tys. placówek, w tym ponad 6 tys. w Azji Południowo-Wschodniej i zatrudniają blisko 230 tys. osób. DFI Retail Group działa pod wieloma znanymi markami w branży spożywczej, zdrowotnej, kosmetycznej, wyposażenia wnętrz, gastronomicznej i innych sklepów detalicznych. Warto z nią współpracować i właśnie w ten sposób wejść na któryś z azjatyckich rynków – zauważa Maja Justyna, Business Development Manager, Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Singapurze.

Sześc zakładów Colian

Colian jest dziś jednym z czołowych graczy na polskim rynku wyrobów spożywczych. Dysponuje kompletnym portfolio świetnych jakościowo oraz doskonale znanych konsumentom produktów. W portfolio firmy znajdują się takie marki jak: Goplana, Grześki, Jeżyki, Solidarność, Śliwka Nałęczowska, Jutrzenka, Familijne, Akuku! Elizabeth Shaw, Lily O’Brien’s,, Hellena, Appetita i Siesta. Colian eksportuje do ponad 70 krajów zlokalizowanych na wszystkich kontynentach. Posiada 6 zakładów produkcyjnych. Łącznie zatrudnia ponad 2500 pracowników.

