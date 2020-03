Colian przekaże słodycze i napoje niegazowane wszystkim szpitalom zakaźnym

Spółka Colian zadeklarowała wysyłkę słodyczy i napojów do wszystkich szpitali przekształconych w zakaźne do walki z COVID-19 w naszym kraju. Do końca tygodnia, do lekarzy i pacjentów trafi łącznie prawie 160 tysięcy sztuk wafelków Grześki, batoników Goplana Break, ciastek Petit Beurre Jutrzenki, czekoladek od Goplany oraz napojów niegazowanych Hellena.

- Chociaż w ten sposób możemy podziękować personelowi medycznemu za ich wysiłek, a pacjentom osłodzić trudne chwile.To czas, który od nas wszystkich wymaga mobilizacji i zdecydowanych działań. Stańmy na wysokości zadania i zadbajmy o siebie nawzajem. Bądźmy razem – mówi Jan Kolański, prezes zarządu Colian sp. z.o.o

Dostawy będą realizowane do końca tygodnia za pośrednictwem Colian Logistic, spółki wchodzącej w skład Grupy. Firma nie wyklucza wsparcia także innych inicjatyw pomocowych. Trwają w tej sprawie konsultacje.

