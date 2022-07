Colian przygotowuje się na kryzys. "Koszty są drastycznie wysokie"

Od czasów komunizmu nie było gorszego momentu dla polskiej gospodarki. Przemysł spożywczy, w tym również cukierniczy, jest w bardzo trudnej sytuacji i staje się mało konkurencyjny. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest inflacja, słabnąca złotówka, gwałtowny wzrost cen surowców oraz energii elektrycznej i gazu – mówi Jan Kolański, prezes firmy Colian.

Colian przygotowuje się na kryzys - mówi Jan Kolański /fot. Colian

Prezes Kolański zauważa, że jeszcze w zeszłym roku w cenie wytworzenia wafli udział energii elektrycznej i gazu wynosił jedynie 3 proc., dziś to już blisko 11 proc. Koszty są drastycznie wysokie, a producenci mają duże problemy z wyegzekwowaniem podwyżek w sieciach, co często kończy się wstrzymaniem dostaw lub zakończeniem współpracy.

Dalej powoduje to duży spadek sprzedaży i rentowności przedsiębiorstw – także firmy Colian. Wprowadziliśmy bardzo rygorystyczną i oszczędną politykę zarządzania organizacją – dziś liczymy dosłownie każdą złotówkę. Przygotowujemy się na kryzys

Szef Coliana podkreśla, że przedsiębiorstwa muszą wrócić do stabilnej rentowności biznesu. Tylko wtedy mogą stać się konkurencyjne.

Obecnie odnotowujemy straty, a to dopiero początek wzrostu cen surowców, opakowań itd. Colian konkuruje wysoką jakością i nie oferuje tanich substytutów. Na arenie międzynarodowej nasze marki nie są jeszcze dobrze znane, dlatego staramy się budować ich pozycję, a co za tym idzie, musimy inwestować w ich rozwój. Żyjąc w globalnej wiosce i korzystając ze światowych łańcuchów dostaw, jednak bez dostępu do tanich źródeł energii elektrycznej i gazu, stracimy zdobyte rynki

- mówi prezes firmy Colian