Colian: Statystyczny Polak kupuje rocznie ok. 14 tabliczek czekolady

Statystyczny Polak kupuje rocznie około 14 tabliczek czekolady, 5 opakowań pralin, 15 batoników i 17 wafelków w czekoladzie - mówi serwisowi portalpozywczy.pl Mariusz Jaroszewski, kierownik Działu Strategii i Rozwoju Biznesu Colian.

Autor: Anna Wrona/portalspozywczy.pl

Data: 09-12-2021, 11:39

Po zeszłorocznym ogromnym skoku kategorii spada ilość spożywanych tabliczek czekolady; fot. shutterstock

Spożycie słodyczy

Jak wymienia Mariusz Jaroszewski, kierownik Działu Strategii i Rozwoju Biznesu Colian, statystyczny Polak kupuje rocznie około 14 tabliczek czekolady, 5 opakowań pralin, 15 batoników i 17 wafelków w czekoladzie.

Kategoria czekoladowa

- Po 10 miesiącach 2021 roku większość z kategorii czekoladowych notuje mimo wszystko delikatne wzrosty w kilogramach. Cała grupa produktów w czekoladzie, na którą składają się praliny i bomboniery, tabliczki, batony, wafle impulsowe, draże i ciasta w czekoladzie, urosła w tym roku o 1,7% wolumenowo i ponad 2,7% wartościowo - wymienia.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Spadają natomiast ilości spożywanych tabliczek -1,8% po zeszłorocznym ogromnym skoku tej kategorii, zwłaszcza tabliczek gorzkich używanych do wypieków.

Mariusz Jaroszewski wskazuje, że ze sporych spadków wychodzą batony. Dość dynamicznie rośnie, mierzone w kilogramach, spożycie wafli impulsowych +5,1%, w tym między innymi wafli Grześki. Niezmiennie od wielu miesięcy rośnie wolumenowe spożycie draży +6,4%. W tej kategorii ponad 8% wzrosty sprzedaży osiągają Tyci Grześki i Tyci Jeżyki.

- Nawet tak duża i mocno okazjonalna kategoria jak praliny notuje blisko 2,5% wzrosty spożycia wolumenowego, co ewidentnie świadczy o powrocie do wspólnego celebrowania świąt i uroczystości, na których prezentem często jest pudełko czekoladowych pralinek. Bombonierki Solidarności z 6% wzrostem wolumenu i prawie 11% wzrostu wartościowego mocno przyczyniają się do tych wyników - wymienia kierownik Działu Strategii i Rozwoju Biznesu Colian.

Zob. też. Colian: Podwyżki cen słodyczy mogą przekroczyć nawet 20 proc.