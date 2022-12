Marka Crunchips po raz drugi została oficjalnym sponsorem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji na sklepowych półkach pojawiła się limitowana edycja chipsów Crunchips, czyli dwa nowe smaki Chrupiący Bekon i Karmelizowana Cebulka w opakowaniach zaprojektowanych przez Jurka Owsiaka.

- Ubiegłoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był dla nas wyjątkowym wydarzeniem. Wsparliśmy inicjatywę, która jest nam niezwykle bliska i mogliśmy się cieszyć dobrą energią, jaka płynie z pomagania oraz bycia częścią wielkiej pozytywnej imprezy jaką jest to wydarzenie. W tym roku po raz kolejny będziemy w nim uczestniczyć. Bardzo nas to cieszy, również dlatego, że jest ono spójne z naszą strategią, której dwa podstawowe filary to radość i odpowiedzialność, a Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to dla nas kwintesencja tych dwóch wartości. Przypominają nam o nim także wiszące w naszej podpoznańskiej siedzibie odręczne projekty Jurka Owsiaka, które wylicytowaliśmy za kwotę niespełna 100 tys. – mówi Margarita Lipińska, Brand Manager marki Crunchips.