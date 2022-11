Wanilia to niezwykle aromatyczne przyprawa, jedna z najdroższych na świecie, szeroko stosowana w przemyśle spożywczym. A wanilina? Czym się różnią i jaka jest różnica między cukrem waniliowym i wanilinowym?

Jaka jest różnica między cukrem waniliowym i wanilinowym? /fot.Shutterstock

Intensywnie smakujący i pachnący dodatek do ciast, deserów, lodów i przetworów. Wanilia, bo o niej mowa ma szerokie zastosowanie w kuchni. Z niej, a konkretnie z rośliny zwanej wanilią płaskolistną (gatunek z rodziny storczykowatych, osiągający do 15 m wysokości, występujący w Ameryce Południowej i Środkowej) pozyskuje się owoce pachnących kwiatów (wanilia kwitnie raz na 2-3 lata) w formie laski wanilii - torebki w kształcie strąka, którą następnie trzeba przed spożyciem wysuszyć.

Cukier waniliowy z lasek wanilii

Z tejże laski wanilii wytwarza się także (bo kupić można chociażby pojedyncze laski czy proszek z wysuszonych lasek) cukier waniliowy, niezwykle trudno dostępny na sklepowych półkach.

Cukier waniliowy a wanilinowy

Tańszym odpowiednikiem jest natomiast wersja syntetyczna - cukier wanilinowy. Wanilina w słodyczach, napojach mlecznych czy wyrobach kosmetycznych wytwarzana jest chemicznie. Cukier wanilinowy powstaje na bazie etylowaniliny, zamiennika naturalnej rośliny. Metoda na pozyskiwanie została wynaleziona pod koniec XIX wieku.

Cukier waniliowy i wanilinowy różni także skład. Cukier waniliowy może zawierać jedynie cukier i wanilię lub ekstrakt waniliowy. Musi też zawierać minimum 27 procent wanilii. Cukier wanilinowy natomiast składa się z cukru i waniliny lub etylowaniliny.

Cukier wanilinowy jest dużo tańszy

Koszt uzyskania kilograma waniliny syntetycznej jest 260 razy mniejszy niż naturalnej - wyekstrahowanej z wanilii. Co więcej, nawet gdyby ze wszystkich rocznych zbiorów wanilii - 2,2 tys. ton - pozyskiwać wanilinę, wyszłoby ok. 40 ton. To zaledwie 0,3 proc. światowego zapotrzebowania, które wynosi 12 tys. ton.

