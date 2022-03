Czekolada dedykowana dla Ukrainy

Wawel, producent słodyczy, przygotował wersję czekolady, dedykowaną Ukrainie. Do przebywających na terenie dotkniętego wojną kraju trafi Czekolada gorzka 70% cocoa z linii Premium w specjalnie zaprojektowanym opakowaniu, nawiązującym do ukraińskiej flagi.

Autor: opr. RW

Data: 31-03-2022, 10:32

Producent przekaże ponad 24 tysiące sztuk czekolady przy współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, koordynującą transporty na teren Ukrainy.

Solidarność z Ukrainą

Poprzez takie wyjątkowe działanie chcemy wyrazić naszą solidarność z narodem Ukrainy. Wierzymy, że ten gest nie tylko wzmocnieni fizycznie, ale także doda otuchy naszym sąsiadom – wyjaśnia Dorota Piwowarska, Senior Category Manager.

Wsparcie dla Ukrainy

To już kolejne działanie na rzecz Ukrainy, podejmowane przez firmę Wawel i Fundację Wawel z Rodziną. W ciągu ostatniego miesiąca fundacja przekazała słodycze instytucjom koordynującym wsparcie produktowe, zarówno dla osób przybywających do Polski, jak i pozostających na terenie Ukrainy. Kilkanaście tysięcy sztuk czekolad i batonów trafiło już do uchodźców goszczących na terenie Małopolski, dotarło też m.in. do Kijowa. Firma wspiera także wydarzenia kulturalne i familijne, organizowane dla rodzin z Ukrainy.