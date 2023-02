Słodycze i przekąski

Czekolada z owadami? Ritter Sport wyjaśnia: „To żart ”

Odkąd UE zezwoliła na dodawanie mąki ze świerszcza domowego do żywności, wybuchła debata na temat owadów jako żywności. Ritter Sport wykorzystał okazję do własnej kampanii marketingowej. Nie wszystkim się to jednak podoba.

Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock