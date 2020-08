Czekoladowe ABC

Czekolada ma swoje „imieniny” kilka razy w roku: 12 kwietnia jest świętowany Międzynarodowy Dzień Czekolady, 7 lipca obchodzimy Światowy Dzień Czekolady, zaś 4 września przypada Dzień Czekolady, który ustanowiła największa w Polsce marka czekoladowa E.Wedel. To smakołyk, który znalazł uznanie zarówno wśród najmłodszych jak i najstarszych. Głównym powodem, dla którego sięgamy po czekoladę jest jej obłędny i niezapomniany smak, ale też właściwości zdrowotne.

Garść danych

Szwajcarzy, mieszkańcy kraju, gdzie produkuje się najbardziej znane czekolady świata - przeciętny mieszkaniec tego kraju zjada aż 11,5 kg czekolady rocznie, natomiast statystyczny Polak zjada około 6-7 kg czekolady i wyrobów czekoladowych.

Z danych zebranych przez portalspozywczy.pl w ciągu ostatnich lat wynika, że produkcja czekolady i wyrobów, z małymi przerwami, ale konsekwentnie rośnie.

W 2019 roku produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych spadła o 0,2 proc. wobec 2018 roku do 424 tys. ton, za to produkcja samej czekolady (łącznie z białą) wzrosła rok do roku o 3,3 proc. do 279 tys. ton.

W 2018 roku produkcja czekolady i wyrobów wzrosła rdr o 7,2 proc., w 2017 – spadła o 0,1 proc., w 2016 – wzrosła o 4,2 proc., a w 2015 - wzrosła o 2,4 proc.,

Z kolei produkcja samej czekolady wzrosła w 2018 roku o 9,1 proc., w 2017 roku - wzrosła o 0,3 proc., w 2016 roku - wzrosła o 6,6 proc., w 2015 roku – wzrosła o 1,3 proc.

W 2020 roku w ciągu sześciu miesięcy, produkcja czekolady i wyrobów spadła wobec takiego samego okresu 2019 roku o 0,4 proc. do 200 tys. ton. Z kolei produkcja samej czekolady w ciągu sześciu miesięcy 2020 roku wzrosła o 2,5 proc. rdr do 139 tys. ton.

Zachowania konsumentów i perspektywy rynku

Polacy uwielbiają czekoladę i wszystko co z nią związane – jeśli lody to najchętniej wybierane są te o smaku czekoladowym, a jeśli torty – to także o smaku czekoladowym. Z badania przeprowadzonego przez SW Research wynika, że ulubionym tortem Polaków jest właśnie tort czekoladowy i mówi o tym co piąty z nas (20,1 proc.). Producenci lodów od lat natomiast mówią, że mimo mnóstwa innowacyjnych smaków wprowadzanych na rynek Polacy wciąż niezmienni na pierwszym miejscu stawiają te tradycyjne, czyli właśnie m.in. czekoladowe. Stąd też w Polsce rośnie spożycie czekolady, a konsumenci coraz chętniej sięgają po produkty premium i nowe, innowacyjne smaki. Fani smakołyku częściej zwracają uwagę także na jakość i pochodzenie czekolady.