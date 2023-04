Zmiana w zarządzie Barry Callebaut, największego na świecie producenta kakao i czekolady, została ogłoszona w krótkim komunikacie prasowym przed zaplanowaną konferencją Grupy dotyczącą wyników półrocznych.

Doświadczenie Felda obejmuje duże osiągnięcia w rozwijaniu międzynarodowych biznesów - wcześniej był dyrektorem generalnym Jacobs Holding. Posiada doświadczenie przywódcze w firmach na niemal każdym kontynencie.

"Jesteśmy zachwyceni, że Peter Feld, doświadczony lider z ponad 30-letnim

doświadczeniem w czołowych światowych firmach z branży dóbr i usług konsumpcyjnych, dołącza do Barry Callebaut. Jego osiągnięcia we współpracy z międzynarodowymi markami są wyjątkowe. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w branży spożywczej. Ta wyjątkowa kombinacja czyni go idealną osobą do dalszego pomyślnego rozwoju Barry Callebaut, z naciskiem na zrównoważony wzrost ”- powiedział Patrick De Maeseneire, prezes zarządu.