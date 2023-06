Czy producenci frytek i chipsów nieuczciwie wykorzystują swoją przewagę kontraktową wobec rolników, dostawców ziemniaków? Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania wyjaśniające w sprawie praktyk znaczących podmiotów działających na tym rynku.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny sprawdza w postępowaniach wyjaśniających praktyki głównych producentów wyrobów ziemniaczanych, takich jak frytki i chipsy. / fot. PAP/Marcin Obara

UOKiK sprawdza firmy Farm Frites Poland, Frito Lay Poland, Iglotex, Intersnack Poland, McCain Poland oraz The Lorenz Bahlsen Snack-World

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny sprawdza w postępowaniach wyjaśniających praktyki sześciu podmiotów: Farm Frites Poland, Frito Lay Poland, Iglotex, Intersnack Poland, McCain Poland oraz The Lorenz Bahlsen Snack-World. Należą one do głównych producentów wyrobów ziemniaczanych, takich jak frytki i chipsy, działających w Polsce.

Z informacji uzyskanych przez prezesa UOKiK wynika m.in., że wynagrodzenie za dostarczane ziemniaki może być ustalane w oparciu o nieprzejrzyste kryteria, dające nabywcom możliwość arbitralnego obniżenia jego wysokości, co może stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

- Otrzymaliśmy sygnały, że producenci frytek i popularnych przekąsek, wykorzystując silniejszą pozycję rynkową, mogli jednostronnie narzucać rolnikom nieuczciwe warunki współpracy. Chcemy sprawdzić te praktyki. Relacje handlowe na rynku rolno-spożywczym powinny opierać się na rzetelnych zasadach. Praktyki sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające istotne interesy słabszych uczestników rynku będą przez nas konsekwentnie zwalczane - mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

W ramach postępowań UOKiK sprawdzi przede wszystkim, czy prawa i obowiązki są równomiernie rozłożone między obie strony umowy. W szczególności dotyczy to warunków realizacji dostaw, zasad ustalania wynagrodzenia dla rolników, w tym jego poszczególnych składowych oraz warunków badań jakościowych dostarczanego surowca, jak również stosowania kar umownych.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas prezes urzędu rozpocznie postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za stosowanie niezgodnych z prawem praktyk, przedsiębiorcy grozi kara do 3 proc. jego rocznego obrotu.

