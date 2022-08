Czy cukiernie mają problem z zakupem cukru?

Autor: AW

Data: 08-08-2022, 07:03

W cukierniach wyczuć można lekkie poddenerwowanie sytuacją związaną z niedostępnością pewnych surowców i ich cenami, inflacją, energią, paliwem, gazem, opakowaniami - mówi Andrzej Piętka z Akademii Wypieków.

Cukiernie zaopatrują się głównie w hurtowniach branżowych, a przy naprawdę dużych zamówieniach - u producentów, bezpośrednio; fot. unsplash

Cukiernie a dostępność cukru

Jak obecnie wygląda sytuacja w cukierniach odkąd nie można już kupować detalicznie cukru w dyskontach w dużych ilościach?

Andrzej Piętka, Akademia Wypieków: Zaopatrzenie cukierni w cukier nie stanowi dzisiaj żadnego problemu. W magazynach dystrybutorów jest go dużo i w wielu innych miejscach jest też dostępny. W sklepach jest teraz wzmożony ruch klientów i wielkie zainteresowanie słodkimi zakupami, dlatego wprowadzone zostały limity w dyskontach. To zamyka dla cukierni takie źródło zaopatrzenia w ten towar. Rosnące ceny zaburzają płynność wypracowanego do tej pory schematu ilości zamawianego surowca. To spowodowało braki na półkach sklepowych. Wyroby cukiernicze będą pewnie drugim lub trzecim wyborem dla konsumentów w nadchodzących miesiącach. Z powodu wzrostu cen cukru będzie to odbijało się również na cenach w sklepach wyrobów cukierniczych i ciastek.

Czy hurtownie zyskały na tej sytuacji?

Hurtownie i dystrybutorzy specjalizujący się w zaopatrzeniu cukierni i piekarni w surowce mają wystarczające ilości cukru. Zapasy w wielkości niezbędnej do zachowania dzisiaj ciągłości dostaw. Większym potencjalnie zagrożeniem dla nich są wzrastające koszty ogólne i brak ludzi chętnych do pracy, co może powodować opóźnienia w dostawach (brakuje magazynierów, kierowców i pracowników biura). Hurtownie zyskują na tej sytuacji, a dla cukierni i odbiorców nie jest to korzystne.

Gdzie i w jakiej cenie cukiernie kupują cukier?

Cukiernie zaopatrują się głównie w hurtowniach branżowych, a przy naprawdę dużych zamówieniach - u producentów, bezpośrednio. Ceny B2B cukru w dużych opakowaniach kształtowały się w ubiegłym tygodniu na poziomie średnio ok 5,70-5,80 zł za 1 kg. Jest taniej niż w sklepach, a towar jest dostępny w sprzedaży. Oczywiście mogą występować lokalne różnice w cenach hurtowych i przy obowiązujących długoterminowych kontraktach.

Co Pan sądzi o tezie, że braki na półkach to skutek spisku/manipulacji?

Polska jest krajem, który produkuje więcej cukru niż sam potrzebuje. Wytwarzamy dużo żywności, słodyczy, ciastek, czekolad i napojów, które wymagają dodawania cukru. Generalnie w bardzo wielu produktach występuje cukier w składzie. Dla cukierni czy producentów cukierków, gdzie w nazwie występuje słowo „cukier" to szczególnie strategiczny surowiec. Napływ ludzi z Ukrainy nie uzasadnia jego braku w sklepach, wojna również. Na taki stan wpłynęło najprawdopodobniej kilka czynników. Przyczyny są natury ekonomicznej, geopolitycznej, biznesowej i chciwości. Na ten czas taka niedostępność cukru i wyższa jego cena są korzystne dla cukrowni, pośredników, dystrybutorów i dla sieci sklepów. Dla cukierni i producentów ciastek nie jest to dobra sytuacja. Nic tak dobrze nie nakręca konsumentów do kupowania w Polsce jak brak dostępności towaru. Tak samo ten stan wpływa na wzrost ceny produktu. Podam dla przykładu ceny detaliczne 1 kg cukru z ubiegłego tygodnia w Mediolanie we Włoszech w sklepie kosztuje 0,75 Euro (ok 3,60 zł za 1 kg), w Niemczech w sieciach dyskontowych w Dreźnie pomiędzy 0,65 a 0,79 Euro, w Szwecji po przeliczeniu trochę ponad 4 zł, a w Rumunii w Bukareszcie ok 4,20 zł.

Jakie są w związku z tym nastroje w branży?

W cukierniach wyczuć można lekkie poddenerwowanie całą sytuacją związaną z niedostępnością pewnych surowców i ich cenami, inflacją, energią, paliwem, gazem, opakowaniami i ogólnie zachowaniem klientów. Wielu cukierników zdaje sobie sprawę, że koniec wakacji przyniesie zmiany. Boją się tych zmian, bo nie wiedzą co będzie się działo. Większość cukierni odczuwa skutki wzrastającej inflacji, bo przenosi się to na zmniejszenie zainteresowania ciastami, a tym samym sprzedaży. Podwyżki i inflacja martwią, a po wakacjach będą martwić pewnie niskie ceny skupu płodów rolnych.