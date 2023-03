Historia firmy Willisch rozpoczęła się prawie 40 lat temu od niewielkiej lodziarni w Wielkopolsce. Teraz to sieć i lody w opakowaniach dystrybuowane w sieciach handlowych i dostępne dla konsumentów w e-sklepie.

- Lody w kubeczkach wprowadziliśmy do naszej oferty po raz pierwszy w 2019 roku. Wtedy jeszcze byliśmy mocno skupieni wyłącznie na lodziarniach, ale pomysł "wyjścia" do szerokiego odbiorcy z jakością lodów jak z lokalnej, rzemieślniczej lodziarni wzrastał od dłuższego czasu. W pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że nie ma co dłużej zwlekać i czas spróbować swoich sił na zupełnie nowym rynku - mówi przedstawiciel drugiego pokolenia rodziny lodziarskiej Willisch i prezes firmy.

Robert Willisch zapewnia, że firma wprowadza nową jakość na rynek, a dotychczas nie było tak szeroko dostępnych polskich, kraftowych lodów z segmentu premium.

- Jesteśmy świadomi, że dotarcie do odbiorcy z takim produktem nie jest łatwe i dlatego stawiamy na długoterminową edukację klienta. Przede wszystkim na powtarzalną jakość lodów i smak, jak prosto z lodziarni. Produkujemy lody rzemieślniczo od 40 lat i cały czas zachowujemy nasze standardy. Oprócz tego wizualnie staramy się wyróżnić "czystymi", przejrzystymi opakowaniami, na których podkreślamy to, że jesteśmy rodzinną firmą, wywodzimy się z lodziarni, nadal prowadzimy sieć lodziarni i tę jakość oferujemy w kubkach - komentuje prezes.

Lody Willisch dostępne są w Lidlu, ale nie tylko. Można je znaleźć w innych sieciach, takich jak chociażby Carrefour, Spar, a także w mniejszych, jak FRAC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Alma, w wybranych sklepach Chata Polska i wielu pojedynczych, lokalnych sklepach.

- Obecność w tak dużej sieci sklepów jak Lidl to dla nas przede wszystkim ogromna okazja do zdobywania doświadczenia na różnych płaszczyznach – poczynając od produkcyjnej, poprzez wszystkie procesy logistyczne, na marketingu kończąc. Zdajemy sobie sprawę, że firmy, które szybko rosną spotykają się z krytyką, że dały się umasowić. Wynika to z tego, że w pewnym momencie przestają dowozić jakość. My mamy własne unikatowe know-how. Nasz model produkcji się nie zmienił. Stajemy się w niej coraz lepsi i to pozwala nam na produkowanie większych ilości przy zachowaniu kraftowych standardów - komentuje Robert Willisch.