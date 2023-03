Biały cukier jako dodatek słodzący, także w herbacie, niekoniecznie jest najlepszym, a na pewno nie najzdrowszym rozwiązaniem. Czym posłodzić ten napój i z jakich alternatyw dla cukru można skorzystać, nie tylko w napojach, ale także w potrawach?

Jakie są alternatywy dla cukru? Na rynku słodzików jest wiele. | fot. Shutterstock

Klasyczny biały cukier jest wytwarzany z trzciny cukrowej, która jest przetwarzana na brązowy syrop z melasą. Syrop ten przepuszcza się przez wirówkę w celu oddzielenia melasy od kryształków cukru, które są filtrowane w celu wytworzenia białego cukru.

Spożywanie zbyt dużej ilości cukru może negatywnie odbić się na zdrowiu i jest powiązane z chorobami serca, cukrzycą, otyłością i stłuszczeniem wątroby. Ograniczenie jego spożycia do minimum może z kolei zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych chorób i poprawić ogólny stan zdrowia.

Czym można zastąpić klasyczny cukier? Istnieją cztery popularne rodzaje substytutów cukru: sztuczne słodziki, alkohole cukrowe, nowe słodziki i naturalne słodziki. Przy ich wyborze ważny jest cel spożycia oraz oczywiście częstotliwość i ilość spożywanego zamiennika. I tak np. dla diabetyków alkohole cukrowe, jak ksylitol lub sztuczne słodziki będą lepszym wyborem (gdy dozuje się je z umiarem) niż naturalne słodziki, jak miód (który może podnieść poziom cukru we krwi).

Jakie rodzaje zamienników cukru wyróżniamy?

Naturalne słodziki

Nawet naturalne słodziki mogą być przetwarzane i rafinowane, więc najlepiej sięgać po te nierafinowane, jeśli są dostępne. Zwykle są też wysokokaloryczne. Podobnie jak cukier stołowy, naturalne słodziki mogą powodować problemy zdrowotne – takie jak próchnica zębów i przyrost masy ciała, gdy są spożywane w nadmiernych ilościach.

Sztuczne słodziki

Syntetyczne zamienniki cukru są intensywnymi słodzikami, więc wystarczy odrobina, aby poprawić smak potraw lub napojów. Niektóre nie zawierają kalorii i mogą pomóc w kontroli wagi, mogą być korzystne dla osób z cukrzycą, ponieważ nie podnoszą poziomu cukru we krwi. Jednak ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem przed użyciem substytutu cukru, jeśli choruje się na cukrzycę.

Alkohole cukrowe

W przeciwieństwie do cukru, alkohole cukrowe nie powodują próchnicy zębów. Mogą również pomóc w kontroli wagi i leczeniu cukrzycy. Dzieje się tak, gdyż organizm nie wchłania całkowicie alkoholi cukrowych. Jednak spożywane w nadmiernych ilościach alkohole cukrowe mogą prowadzić do problemów trawiennych, takich jak biegunka i wzdęcia.

Nowe słodziki

Są trudniejsze do sklasyfikowania, ale generalnie pochodzą z naturalnych źródeł, które są wysoce rafinowane. Stewia jest jednym z najlepiej przebadanych nowych słodzików. Chociaż potrzebne są dalsze badania, niektóre badania wykazały, że stewia może przynosić korzyści zdrowotne, takie jak obniżenie ciśnienia krwi i lepszą kontrolę nad wagą ciała.

Syrop klonowy nie jest jednak zalecany diabetykom, z powodu sporych ilości cukru. | fot. Shutterstock

Czym posłodzić herbatę? Alternatywy dla cukru

Syrop klonowy - naturalny słodzik

To symbol Kanady (ponad 85% produkcji światowej pochodzi z kanadyjskiego Quebec), a liść klonu doczekał się nawet prezentacji na fladze kraj. Syrop klonowy jest bogaty w związki fenolowe, takie jak lignany i kumaryny, które mogą mieć działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające. Zawiera także niewielką ilość składników mineralnych, w tym wapnia, potasu, żelaza, cynku i manganu.

Jest używany od wieków jako naturalny słodzik i jest popularnym wyborem w wielu krajach. Nie jest jednak zalecany diabetykom, z powodu sporych ilości cukru, choć ma niższy indeks glikemiczny niż cukier stołowy (54 w por. z 65). Powinien być spożywany z umiarem. Nadaje się zarówno do słodzenia herbaty, jak i potraw (np. naleśników i gofrów).

Miód - naturalny słodzik

Miód jest najczęstszą alternatywą cukru w herbacie, stosowany jest także w koktajlach, wypiekach, sosach, marynatach i dressingach do sałatek. To naturalny słodzik, który ma wiele zalet zdrowotnych i właściwości antybakteryjne, antyseptyczne, przeciwzapalne i przeciwutleniające. Rodzaje związków roślinnych w miodzie zależą jednak od wielu czynników, w tym od rodzaju pszczoły, która wyprodukowała miód, oraz rodzaju kwiatu, którym pszczoła się żywiła.

Oprócz tego, jeśli jest przechowywany w temperaturze pokojowej, ma wieczny okres przydatności do spożycia. Miód ma również mniej kalorii oraz mniej fruktozy i glukozy niż zwykły cukier (ale te cukry proste stanowią jednak od 75 do 80% jego składu), więc diabetycy powinni utrzymywać jego niskie spożycie. Spożywany w nadmiarze może stworzyć zagrożenie dla zdrowia.

Miód ma mniej kalorii oraz mniej fruktozy i glukozy niż zwykły cukier. | fot. Shutterstock

Co zamiast cukru? Naturalne słodziki do napojów i potraw

Cukier kokosowy - naturalny słodzik

Cukier kokosowy jest zazwyczaj nierafinowany, dzięki czemu zachowuje wszystkie witaminy i minerały (jest bogaty w potas, magnez i sód) i minerały oraz nie powoduje wahań poziomu cukru we krwi. To naturalna alternatywa dla cukru, która ma niższy indeks glikemiczny niż zwykły cukier, przy czym podobna liczbę węglowodanów, fruktozy i kalorii, wobec czego nie jest najlepszą opcją dla osób z cukrzycą oraz tych, którzy chcą schudnąć.

Cukier kokosowy jest wytwarzany z soku drzew kokosowych (głównie w Filipinach, Indonezji i Tajlandii - 80% światowej produkcji) i podgrzewany do uzyskania konsystencji syropu, a następnie schładzany i suszony aż do utworzenia kryształów. W smaku i konsystencji jest dość podobny do brązowego cukru i ma lekką nutę karmelu.

Nektar z agawy jest słodszy niż cukier. | fot. Shutterstock

Nektar z agawy - naturalny słodzik

Nektar z agawy dostarcza więcej składników odżywczych niż zwykły cukier, ale mniej niż miód. To dobry zamiennik cukru do herbaty, a jako, że jest bardzo aromatyczny, wystarczy mniejsza jego ilość. To naturalna alternatywa dla cukru, która ma niższy indeks glikemiczny niż zwykły cukier, nadal jednak jest wysokokaloryczny i zawiera dużo fruktozy, co może prowadzić w nadmiernych ilościach do nadwagi i otyłości. Nie jest zalecany dla osób na diecie cukrzycowej.

Nektar z agawy jest słodszy niż cukier, ma długi okres przydatności do spożycia i może być używana zamiast innych słodzików w wielu kulinarnych czynnościach. Nadaje się do słodzenia napojów, ale także do przygotowania wypieków. Jego smak jest podobny do miodu i brakuje mu gorzkiego posmaku niektórych substytutów cukru.

Stewia to roślinny substytut cukru, który nie zawiera kalorii. | fot. Shutterstock

Zamienniki dla cukru. Stewia czy ksylitol?

Stewia - nowe słodziki

Roślina stewii pochodzi z Ameryki Południowej (Brazylia i Paragwaj) i była używana od wieków jako naturalny słodzik, a obecnie największym producentem i eksporterem stewii są Chiny. Produkuje się ją z suszonych i mielonych na proszek liści rośliny.

To popularna alternatywa dla cukru, idealna do słodzenia herbaty. Stewia to roślinny substytut cukru, który nie zawiera kalorii. Smakuje nieco inaczej, ale jest do 450 razy słodsza. Badania wykazały, że zastąpienie cukru stewią może pomóc w zapobieganiu przybieraniu na wadze i obniżeniu poziomu cukru we krwi.

Chociaż ekstrakt ze stewii nie zawiera substancji chemicznych, ma wyczuwalny posmak nawet po rafinacji, więc niektórzy nie lubią używać go jako słodzika do kawy lub herbaty. Występuje w różnych formach, w tym w proszku i w płynie i jest stosunkowo odporny na ciepło, dzięki czemu można go stosować w sosach i ciastach.

Ksylitol należy do polioli, czyli alkoholi cukrowych naturalnie występujących w owocach i warzywach. | fot. Shutterstock

Ksylitol - alkohol cukrowy

Nietypowa alternatywa dla cukru, ale idealna do słodzenia herbaty. Ksylitol to roślinny zamiennik cukru o niskim indeksie glikemicznym, który ma 40% mniej kalorii niż tradycyjny cukier, ale jest 50 razy słodszy niż zwykły cukier. Nie wpływa znacząco na poziom cukru we krwi, dlatego też jest dobrą alternatywą dla diabetyków. Nazywany jest także cukrem brzozowym i jest substancją słodzącą naturalnego pochodzenia pozyskiwaną głównie z kory brzozy fińskiej. Jest również bardzo wszechstronny i można go używać na wiele różnych sposobów (jest powszechny m.in. w gumie do żucia, stosowany do produkcji cukierków, dżemów, galaretek). Jego smak i konsystencja są mocno zbliżone do zwykłego cukru.

Ksylitol należy do polioli, czyli alkoholi cukrowych naturalnie występujących w owocach i warzywach. Oprócz niego w użyciu sa również takie zamienniki jak erytrytol i maltitol. Wśród ich zalet można wymienić brak wpływu na stan uzębienia (nie uszkadzają ich jak zwykły cukier, gdyż bakterie jamy ustnej nie fermentują alkoholi cukrowych). Warto jednak pamiętać, że ksylitol jest wysoce toksyczny dla psów, więc należy trzymać go w bezpiecznym miejscu, jeśli pies jest naszym pupilem. Podobnie jak wszystkie alkohole cukrowe, może także powodować biegunkę i wzdęcia, spożywany w dużych ilościach.

Melasa to słodka, brązowa ciecz o gęstej, przypominającej syrop konsystencji. | fot. Shutterstock

Jakie są alternatywy dla cukru? Naturalne słodziki

Korzeń lukrecji - naturalny słodzik

Korzeń lukrecji to dobry naturalny słodzik do herbaty, 50 razy słodszy niż zwykły cukier. To roślinna alternatywa cukru, która jest bardzo wszechstronna (wykorzystywany jest także jako środek aromatyzujący w produktach spożywczych).

Melasa - naturalny słodzik

Melasa to alternatywa dla cukru do herbaty, a jest produktem ubocznym produkcji cukru. To słodka, brązowa ciecz o gęstej, przypominającej syrop konsystencji. Robi się ją z gotującej się trzciny cukrowej lub soku z buraków cukrowych. To naturalny słodzik, który zawiera witaminy i minerały, w tym żelazo, wapń i magnez. Charakterystyczny smak melasy może uwydatnić walory smakowe domowych wypieków. Melasa stanowi doskonały zamiennik cukru rafinowanego, ale należy ograniczyć jej spożycie, ponieważ nadal jest to forma cukru.

Cukier trzcinowy - naturalny słodzik

Cukier trzcinowy to cukier, który nie został rafinowany. Ponieważ został poddany mniejszej obróbce, ma więcej witamin niż jego rafinowany odpowiednik, ale nadal są w nim obecne cukry proste, jak glukoza, fruktoza i sacharoza. Jest zdrowszy niż biały cukier, ale nadal powinno się ograniczać jego użycie do minimum.

Cukier trzcinowy to cukier, który nie został rafinowany. | fot. Shutterstock

Sztuczne słodziki zamiast cukru. Czego można użyć?

Sukraloza - sztuczny słodzik

Sukraloza (występująca pod nazwą handlową Splenda) to słodzik o zerowej kaloryczności, który jest aż 600 razy słodszy niż cukier. Został szeroko przebadany i zatwierdzony jako bezpieczna alternatywa dla cukru dla osób, które chcą ograniczyć kalorie, osób z cukrzycą oraz kobiet w ciąży lub matek karmiących piersią.

Dostępna jest szeroka gama produktów z sukralozą, w tym mieszanki cukru i sukralozy przeznaczone specjalnie do pieczenia, ponieważ sukraloza jest stabilna termicznie. Sukralozę można również dodawać do napojów i potraw.

Acesulfam potasowy - sztuczny słodzik

Jako sztuczny słodzik, acesulfam potasowy (Ace-K, występujący pod nazwami handlowymi takimi jak Sunett i Sweet One) nie przyczynia się do próchnicy zębów ani nie podnosi poziomu cukru we krwi i nie dodaje kalorii.

Oprócz dodawania go do gotowych dań i napojów, Ace-K jest również stabilny termicznie. Oznacza to, że można go używać do gotowania i pieczenia. Jest około 200 razy słodszy niż cukier.

